F1 Tech: De onderdelen voor 2021 die de teams nu al testen

Opmerkelijk genoeg werd die test met de 2021-onderdelen afgewerkt door Daniel Ricciardo die volgend jaar naar concurrent McLaren verhuist.

Een van de nieuwe Renault-onderdelen was een compleet nieuwe vloer, in lijn met de regelwijziging van de FIA voor 2021. De nieuwe onderkant moet tien procent minder downforce genereren om overmatige slijtage van de Pirelli-banden tegen te gaan. Daarvoor wordt de achterkant van de vloer schuin afgesneden en mag deze niet meer zijn voorzien van gaten.

De ingreep gaat gepaard met veranderingen in de hoogte van de verticale strakes in de diffusor, die in 2021 50mm korter moeten zijn. Ook de winglets op de onderste helft van de achterste brake ducts zijn (40mm) smaller.

McLaren

Renault was niet het enige team dat de vrijdag in Bahrein gebruikte om meer te weten te komen over hoe de 2021-onderdelen reageren op het nieuwe rubber. McLaren rustte de auto van Lando Norris uit met een 2021-specificatievloer en -diffusor. Het is niet de eerste keer dat we McLaren dit zagen doen. Al in België werd deze configuratie uitgeprobeerd.

Als onderdeel van de test nam het team uit Woking ook afscheid van een aantal recente updates. Dit zou het team meer representatieve gegevens moeten geven. Tot slot maakte McLaren gretig gebruik van de flow-vis verf op de vloer en de diffuser, om ook een visuele bevestiging te krijgen van het aërodynamische effect van deze veranderingen.

Het is interessant op te merken dat de wijzigingen die Pirelli aan het rubber heeft aangebracht van invloed zijn op de vorm van de band. En hoewel er nu al kritiek is geuit op de prestaties van die nieuwe band, mogen we verwachten dat tussen nu en het einde van het volgende seizoen de verwachte tien procent vermindering van downforce door de teams zal worden ingehaald.

Mercedes

De wereldkampioenen besteedden in Bahrein veel tijd aan de evaluatie van de 2021-banden. Het team koos er zelfs voor om de reguliere opbouw van het raceweekend op te offeren voor het verkrijgen van een beter begrip van die nieuwe band. Zo voegde Mercedes een laag polystyreen toe aan het uiteinde van de bovenste draagarm. Dat plastic moet bescherming bieden bij een eventueel contact tussen de band en de draagarm. Dit is een tactiek die we in de loop der jaren van meerdere teams hebben gezien toen ze probeerden om aerodynamische oppervlakken in de buurt van de band te plaatsen.