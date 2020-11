Minder downforce in 2021? Mercedes heeft gat al gedicht

Komend seizoen wordt voor het derde jaar op rij gewerkt met dezelfde generatie Pirelli-banden en omdat die banden het dit seizoen al zwaar te verduren hebben, heeft de FIA besloten dat de F1-bolides van volgend jaar tien procent aan downforce moeten inleveren. Restricties aan de vloer en diffuser van de auto’s zouden ervoor moeten zorgen dat de banden in 2021 aanzienlijk minder hard slijten.

Bij Mercedes heeft men al in een vroeg stadium geanticipeerd op die nieuwe regelgeving. Omdat afgelopen juli bij aanvang van het seizoen al snel bleek dat de zwarte zilverpijlen ook dit jaar onverslaanbaar zijn, konden de ingenieurs in de fabrieken in Brackley (chassis) en Brixworth (krachtbron) al snel hun aandacht verleggen naar 2021.

De eerste resultaten uit de windtunnel lijken er op te duiden dat het team in Brackley – vier maanden voor de start van het F1-seizoen 2021 – die tien procent verlies aan downforce al heeft teruggewonnen. Daarnaast zou men in Brixworth voor komend seizoen al 25 pk extra hebben gevonden in de nieuwe krachtbron. De winst in beide fabrieken zou vooral zijn geboekt door gebruik te maken van nieuwe materialen en brandstoffen.

Bemoedigende berichten dus voor Lewis Hamilton die – mocht hij bijtekenen – volgend seizoen op jacht lijkt te gaan naar zijn achtste wereldtitel. Of hij echter zo gelukkig zal zijn met de combinatie van extra vermogen en nieuwe banden is afwachten. Dit seizoen leken vooral de Mercedessen moeite te hebben met het rubber van Pirelli. Of de Italianen hun nieuwe banden voldoende hebben aangepast om ook volgend jaar de dus mogelijk nog krachtigere Mercedes W12 aan te kunnen is een groot vraagteken. Komende vrijdag krijgen de teams in Bahrein voor het eerst de kans om te testen met de 2021-spec band, uiteraard wel op hun huidige auto’s.