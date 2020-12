De laatste races van het Formule 1-seizoen 2020 vinden plaats in het Midden-Oosten. In de woestijn is het doorgaans warm en speelt regen zelden een grote rol. Ook tijdens de aanstaande Grand Prix van Sakhir hoeven we ons geen illusies te maken over een spectaculaire regenrace. Het valt niet uit te sluiten dat er gedurende het weekend een paar druppels vallen, maar dat zal weinig impact hebben op de Formule 1-race. Een eventuele bui lijkt vooral in de ochtend te kunnen plaatsvinden, maar de F1-sessies vinden pas in de namiddag en avond lokale tijd plaats.

Onze weerpartner Weerplaza.nl vertelt: “Vrijdag en zaterdag lijken overwegend droog te verlopen met geregeld zon en middagtemperaturen rond de 27 graden. Daarbij staat een zwakke tot matige wind. Zondag komt er geleidelijk wat meer bewolking en vooral in de ochtend/vroege middag is een enkel buitje mogelijk, maar zoals het nu lijkt zal de Formule 1 daar niet veel hinder van gaan ondervinden. De verwachting is eigenlijk dat het gewoon overwegend droog blijft. De temperatuur ligt opnieuw rond 26-27 graden en de wind neemt wat verder in kracht toe.”