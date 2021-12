George Russell is sinds 2017 in opleiding bij het team van Mercedes en greep in dat jaar de titel in de GP3. Een jaar later maakte de Engelsman de overstap naar de Formule 2 en werd ook daar kampioen. Zijn resultaten waren reden genoeg voor Williams om het talent in dienst te nemen. Tijdens de verregende Grand Prix van België dit seizoen boekte hij zijn enige podiumplek voor Williams.

Hulp uit onverwachte hoek: Hamilton wil Russell helpen de volgende Britse F1-kampioen te worden

"Dit wordt een emotioneel weekend. Mijn avontuur bij Williams komt na drie ongelofelijke jaren tot een einde. Het was een periode vol met hoogte- en dieptepunten", aldus een emotionele Russell. "Ik ga nog mijn uiterste best doen om het team de achtste plek bij de constructeurs te bezorgen. Dat zou een passende beloning zijn voor iedereen die de afgelopen seizoenen ontzettend hard heeft gewerkt. We hebben vanaf het moment dat ik bij het team kwam flink geknokt. Het zal na afloop van de Grand Prix emotioneel worden, maar voor nu ligt mijn focus volledig op het weekend."

Volgend jaar neemt de coureur plaats in een Mercedes. Russell heeft al een wedstrijd gereden voor de Duitse formatie. Vorig jaar verving hij toekomstig teamgenoot Lewis Hamilton in de Grand Prix van Sakhir. Hamilton was op dat moment besmet met het coronavirus en kon niet deelnemen aan de race. Russell kwalificeerde zich als tweede achter polesitter Valtteri Bottas en kwam in de race aan de leiding te liggen. Door een blunder van het team tijdens een pitstop en een lekke band, werd de coureur uiteindelijk negende.