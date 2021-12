Leclerc test 2022-auto in simulator: "Vergt andere rijstijl"

Eigenlijk zouden de nieuwe technische reglementen al in 2021 gaan gelden, maar vanwege het coronavirus is dit met een jaar uitgesteld. Dit betekent dat de coureurs vanaf volgend seizoen met andere auto's gaan racen. De nieuwe wagens gaan ongeveer veertig kilo meer wegen door de nieuwe 18-inch wielen en de verzwaring van het chassis wegens veiligheidsredenen. Met de nieuwe regels moet het voor coureurs eenvoudiger zijn om elkaar te volgen op de baan en moet het veld competitiever worden.

Het wordt dus een compleet andere ervaring en dus zijn diverse coureurs al in de simulator gestapt om te kijken wat de verschillen zijn, zo ook Charles Leclerc: "Elke keer als ik in de simulator ga zitten voelt het weer beter en dat is voorlopig positief. Dit betekent dat we stappen in de juiste richting zetten", aldus de Ferrari-coureur tegen Motorsport.com. Logischerwijs blijft het de komende maanden nog bij simulatorwerk, maar volgend jaar februari mag de tweevoudig Grand Prix-winnaar de nieuwe Ferrari echt de sporen gaan geven. "Dan gaan we uiteraard pas zien waar we staan in vergelijking met de anderen."

Ondanks dat het werk nu nog in de simulator gedaan moet worden, vielen Leclerc toch al een aantal belangrijke dingen op. Zo heeft het hogere gewicht van de auto flink wat invloed op het rijgedrag, met name in de bochten die op lage snelheid genomen worden. Dit houdt volgens de Ferrari-man in dat de rijstijl aangepast dient te worden. "Ze zijn echt een stuk zwaarder dan de huidige auto's", vervolgt hij. "Met name in lagesnelheidsbochten voel je dit. Het vereist dus een verandering van rijstijl, puur omdat de wagens zwaarder zijn. Bochten op hoge snelheid voelen eigenlijk wel vergelijkbaar."