Honda voor F1-finale: “Positief dat we meedoen om de titel”

De Japanse firma rijdt dit weekend in Abu Dhabi de laatste wedstrijd als motorleverancier. Na een stint van zeven jaar trekt Honda zich terug. De laatste paar jaar heeft men samen met Red Bull Racing aardig wat succes gekend, maar in de jaren daarvoor was het geruime tijd geen vetpot. Dat Honda nu zo succesvol is met de energiedrankenleverancier, had men lange tijd niet kunnen bevroeden. Het is voor de hoge heren van Honda dan ook een moment om met trots terug te kijken.

“We hebben van de eerste tot de laatste race kunnen vechten voor het kampioenschap”, aldus Toyoharu Tanabe, technisch directeur bij Honda. “Het feit dat we gelijk staan voor de laatste race is een teken dat we grote stappen gezet hebben. Als je kijkt naar de afgelopen jaren hebben we nooit een spannend duel om de wereldtitel gezien. Het is positief dat we dit jaar de uitdager konden zijn. Maar ik denk ook dat zij [Mercedes] met dezelfde instelling aan de start staan, we moeten mentaal en technisch perfect zijn voor de laatste race.”

Het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi is de afgelopen maanden verbouwd. Er was de afgelopen jaren veel kritiek op de lay-out, die niet voor bijster interessante wedstrijden zorgde. Bij die verbouwing zijn enkele langzame bochten verdwenen om coureurs meer gelegenheid te geven om inhaalacties te plaatsen. Dit zorgt toch weer voor vraagtekens met het oog op de Formule 1-finale, erkent Tanabe.

“We zullen ons best doen tijdens de laatste race, iets wat Max altijd doet. Ik hoop dat hij daar ook weer zijn eigen stijl kan laten zien”, vervolgde Tanabe, die vooruitkeek op de Grand Prix van Abu Dhabi. Op dat circuit wordt voor het eerst geracet sinds de verbouwing afgerond is. “We gaan het hele spul simuleren en data verzamelen voor een circuit dat aangepast is, maar waar we wel ervaring hebben. Het wordt een stuk sneller. Het is moeilijk te zeggen hoe die nieuwe lay-out invloed gaat hebben op de race.”

Na een enerverende Grand Prix van Saudi-Arabië beginnen Max Verstappen en Lewis Hamilton van Mercedes met een gelijk aantal punten aan de finale. De best geplaatste coureur wordt wereldkampioen.