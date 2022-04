Russell kampt door extreme porpoising met rug- en borstklachten

Met de introductie van het grondeffect-concept bij de nieuwe Formule 1-wagens keerde ook het oude fenomeen van de hobbelende auto’s terug. Mercedes is een van de teams die er het meeste last van heeft gehad. Het zorgt ervoor dat de kampioensformatie van de afgelopen jaren helemaal niet zo competitief is. Het team moet de rijhoogte van de wagen verhogen om het gehobbel te voorkomen, maar dat kost veel snelheid. Het betekent dat George Russell tegen de pijngrens aan zit om te presteren.

“Wanneer we de auto goed afstellen en de banden in de window zitten, dan gaat het afgezien van het hobbelen best goed”, zegt George Russell, die zondag vierde werd in de Grand Prix van Emilia-Romagna. “Maar porpoising doet echt pijn. Het zorgt ervoor dat je niet kunt ademen. Zo extreem heb ik het nog nooit gevoeld. Ik hoop echt dat we snel een oplossing hebben, ik hoop dat elk team dat ermee worstelt een oplossing kan vinden. Het is voor de coureurs niet te doen om dit veel langer vol te houden. Imola was het eerste weekend dat ik echt problemen had met mijn rug en dat ik pijn voelde in mijn borst. Dat moeten we doen én snelheid vinden.”

Russell verbeet de pijn en hield Valtteri Bottas achter zich in de slotfase van de race in Imola. Een jaar na de grote crash tussen de beide coureurs, gaf Russell toe dat het incident van vorig jaar nog wel even in zijn achterhoofd ronddwaalde. “Ik dacht zeker een beetje aan vorig jaar, we hadden een probleem bij de pitstop. De wagen had heel veel onderstuur en het gevoel met de voorkant was beroerd. Het leek echt in niets op hoe we de auto afgesteld hadden. Ik moest het managen en aan het eind van de race moest ik verdedigen. Dit is zo’n geweldig circuit met veel karakter, maar het is onmogelijk om hier te racen. Zeker in deze omstandigheden heb je maar één droge lijn en één kans om in te halen.”