Ralf Schumacher kritisch op neefje Mick: “Dit mag niet gebeuren”

Na een sterke sprintrace in Imola leek Mick Schumacher alle ingrediënten in huis te hebben om voor het eerst in zijn Formule 1-carrière punten te scoren. Hij mocht de Grand Prix van Emilia-Romagna vanaf de tiende positie aanvangen, maar de hoop op punten kon een paar honderd meter na de start alweer de prullenbak in. In Tamburello spinde de coureur van Haas F1 Team, waarbij hij de sidepod van de later uitgevallen Fernando Alonso raakte en door het grind moest. Later in de race zou Schumacher in de Variante Alta nogmaals spinnen, nadat hij de chicane wilde afsteken maar met slicks te hard over het natte gras reed.

Zo bereikte Schumacher in zeventiende positie de finish van de GP van Emilia-Romagna. Daarmee heeft hij absoluut geen indruk gemaakt op zijn oom Ralf Schumacher, voormalig F1-coureur en tegenwoordig analist bij de Duitse tak van Sky Sport. “Er was absoluut meer mogelijk voor Mick. Al met al was het een zwak weekend van hem, maar dat kan ook weer veranderen”, geeft Schumacher echter aan dat hij de hoop nog niet heeft verloren voor zijn neefje. “Vettel heeft dat laten zien. In Australië maakte hij nog veel fouten, maar in Imola was het goed. Mick kan dat als voorbeeld nemen. In het droge deed hij het goed en het resultaat in de sprintrace was geweldig, maar in de race zelf maakte hij te veel fouten. Natuurlijk mag dat niet gebeuren.”

De zesvoudig Grand Prix-winnaar neemt Schumacher zijn foutje bij de start niet kwalijk. “In regenachtige omstandigheden starten is lastig en het kan gebeuren dat je er dan zo vanaf glijdt. Het overkwam zelfs Daniel Ricciardo en het had iedereen kunnen overkomen”, stelt Schumacher. “Maar de tweede fout was simpelweg te veel. Het moet gezegd worden dat dit niet mag gebeuren. Hij moet het hele weekend nog eens goed gaan bekijken, maar voor nu moet hij de ervaring meenemen en het beter gaan doen. In de komende races moet hij ook voor Kevin Magnussen gaan eindigen.”

Schumacher heeft nog anderhalve week om zich te herstellen na de tegenvallend verlopen race op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari, want dan beginnen de vrije trainingen voor de enige geheel nieuwe race op de F1-kalender van 2022: de Grand Prix van Miami. Het feit dat de sport naar onbekend terrein afreist, kan volgens Ralf Schumacher in het voordeel van Mick werken. “Mick gaat beter overweg met nieuwe circuits, dat heeft hij al laten zien. Daarom verwacht ik het nodige van hem in Miami.”