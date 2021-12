Russell na bizarre ontknoping in Abu Dhabi: “Dit is onacceptabel”

Lewis Hamilton lag zondag lang op koers voor zijn achtste wereldtitel, totdat een crash van Nicholas Latifi in de slotfase nog de safety car op de baan bracht. Met nog vijf ronden te gaan kwam Mercedes daarmee voor een duivels dilemma te staan: Hamilton binnenhalen voor een nieuwe set banden maar de leiding afstaan aan Max Verstappen, of de Brit door laten rijden op zijn versleten set harde banden? De renstal koos uiteindelijk voor het laatste, waardoor Red Bull Verstappen wel nog een keer kon laten stoppen voor een nieuw setje softs.

Met de stand van zaken op de baan kwam de uitkomst van de strijd om de wereldtitel in feite in handen van wedstrijdleider Michael Masi te liggen. Er reden namelijk nog de nodige achterliggers tussen Hamilton en Verstappen, maar er was geen tijd meer om alle achterliggers nog hun ronde achterstand terug te geven. De wedstrijdleiding nam aanvankelijk dan ook de beslissing dat de achterblijvers zich niet van hun ronde achterstand mochten ontdoen omdat daar simpelweg geen tijd meer voor was. Even later kwam de wedstrijdleiding daar deels op terug en werden alleen de auto’s tussen Hamilton en Verstappen ertussenuit gehaald, waardoor de Nederlander met nog één rondje te gaan alleen maar de Mercedes in hoefde te halen om zich te verzekeren van de wereldtitel. Op zijn versleten banden was Hamilton een eenvoudige prooi voor Verstappen, waardoor hij met lede ogen moest toezien hoe de zege, en daarmee de wereldtitel, naar de Nederlander ging.

Onacceptabel

Het handelen van de wedstrijdleiding, dat net als eerder dit jaar in Baku had kunnen beslissen om de race stil te leggen met een rode rood, leidde tot woede bij het team van Mercedes. Zo schreeuwde teambaas Toto Wolff dat de genomen beslissing “niet juist” was. Ook George Russell, die eerder al was uitgevallen en daardoor de ontknoping kon volgen op de tv, uitte na afloop stevige kritiek.

“DIT IS ONACCEPTABEL”, twitterde de toekomstig teamgenoot van Hamilton en voorzitter van de GPDA, de vakbond van de Formule 1-coureurs. “Max is absoluut een fantastisch coureur die een geweldig seizoen heeft gehad en ik heb niets dan respect voor hem. Maar wat er zojuist is gebeurd, is ronduit onacceptabel. Ik kan niet geloven wat we zojuist hebben gezien.”

Het Formule 1-team van Mercedes laat het er niet bij zitten en heeft protest aangetekend tegen de uitslag van de Grand Prix van Abu Dhabi. De knotsgekke ontknoping krijgt daarmee in ieder geval nog een staartje.