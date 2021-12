Mercedes protesteert tegen overwinning Verstappen in Abu Dhabi

Lewis Hamilton verloor zondag de Grand Prix van Abu Dhabi nadat hij na een herstart bij het ingaan van de laatste ronde ingehaald werd door Max Verstappen. De herstart was nodig na een safety car-situatie veroorzaakt door Nicholas Latifi, die bij het uitkomen van het hotel-complex crashte. Aanvankelijk gaf wedstrijdleider Michael Masi geen toestemming aan de achterblijvers om Lewis Hamilton en de safety car in te halen en dat zou fors in het voordeel van de Mercedes-coureur zijn. Er zaten op dat moment zo’n vijf auto’s tussen de zevenvoudig wereldkampioen en Verstappen.

Uiteindelijk besloot Masi op het laatste moment om de auto’s wel voorbij te laten waardoor Hamilton en Verstappen in de laatste ronde konden vechten om de wereldtitel. Die strijd pakte in het voordeel van Verstappen uit. In het document van de FIA wordt een vertegenwoordiger van Red Bull naar de stewards geroepen op basis van Artikel 48.8 uit het sportief reglement. Daarin staat dat "geen enkele coureur een andere auto mag inhalen op de baan, inclusief de safety car, tot hij de lijn (zie Artikel 5.3) passeert nadat de safety car teruggekeerd is naar de pits."

Een vertegenwoordiger van Red Bull moet zich om 19.45 uur lokale tijd melden bij de stewards. Mercedes heeft nog een protest aangetekend tegen de uitslag van de wedstrijd en dat heeft te maken met Artikel 48.12 uit het sportief reglement. Daarin staat het volgende omschreven: “Tenzij de baanofficial de safety car nog steeds nodig acht, mag de safety car pas aan het eind van de volgende ronde naar binnen op het moment dat de laatste achterblijver de leider in de race en de safety car ingehaald heeft.”

De vertegenwoordiger van Mercedes moet zich om 20.15 uur lokale tijd melden bij de stewards. Mercedes heeft aangegeven geen commentaar op de zaak te geven totdat het verhoor heeft plaatsgevonden. Lewis Hamilton zat om die reden ook niet in de post-race persconferentie van de FIA.

Gevraagd naar zijn gedachten over de protesten van Mercedes, zei Max Verstappen “dat er niet veel over te zeggen valt” en dat het “een opsomming is van dit seizoen”.