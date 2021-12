Horner: “We zijn teleurgesteld in protest van Mercedes"

Max Verstappen pakte zondag in een tumultueuze slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi de overwinning, maar Mercedes ging binnen een half uur na de race in protest tegen twee zaken. Ten eerste tegen herstart waarbij Verstappen even voorbij Lewis Hamilton gegaan was, maar ook tegen de wijze waarop de FIA ruimte maakte door de achterblijvers door te laten. Dit is gebruikelijk in de Formule 1, maar dan had de safety car volgens Mercedes nog een ronde langer op de baan moeten blijven.

In gesprek met Ziggo Sport-verslaggever Jack Plooij reageerde Horner op de protesten van Mercedes: “We moeten wachten op de stewards, ik ben teleurgesteld dat het op een protest of twee moet neerkomen. Maar het is zo’n seizoen geweest. We hebben vertrouwen in de stewards en zij nemen hopelijk de juiste beslissing."

Gevraagd of Horner een snelle beslissing van de FIA-stewards verwacht, reageerde hij: “Het is voor niemand goed, we hebben een snelle beslissing nodig. Dit gaat om het wereldkampioenschap en dat kunnen ze hem niet meer afnemen. Het is teleurstellend dat er een protest ingediend is, maar dat is wat we kunnen verwachten na zo’n seizoen.”

In de persconferentie na de Grand Prix van Abu Dhabi – waar Lewis Hamilton niet verscheen – verklaarde Max Verstappen dat “er weinig te zeggen is over het protest” en dat het “in lijn is met de rest van het seizoen”.

Heel trots op Verstappen

Met betrekking tot de slotfase van de race zei Horner: “Max heeft gewoon ongelofelijk sterk gereden dit seizoen. We hadden gewoon een beetje geluk nodig, we hebben zoveel pech gehad dit jaar met Azerbeidzjan, Silverstone en Budapest om maar drie races te noemen. Uiteindelijk kregen we dankzij Nicholas Latifi de safety car waar we op zaten te wachten, hij moest het daarna zelf afmaken en we zijn heel trots op de manier. Hij slaagde erin. We zijn heel trots op de manier hoe hij gereden heeft, niet alleen deze race maar eigenlijk het hele seizoen.”