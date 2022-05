Na een zeer moeizaam 2021 met een niet doorontwikkelde bolide heeft Haas F1 Team onder de nieuwe technische reglementen een mooie stap voorwaarts gezet. Kevin Magnussen pakte in Bahrein, Saudi-Arabië en Imola punten voor de Amerikaanse renstal, die momenteel met 15 punten op de achtste plek in het kampioenschap voor constructeurs staat. Daar waar de meeste concurrenten in de afgelopen races al nieuwe onderdelen hebben meegebracht voor hun bolides, blijft het op dat vlak nog ietwat stil bij Haas. Mick Schumacher toont begrip voor die keuze. De tot op heden nog puntloze Duitser ziet dat er nog genoeg te leren valt over de VF-22.

“Ik denk dat we de auto nog niet helemaal begrijpen - dat geldt denk ik voor iedereen - omdat we er nog steeds achter proberen te komen waarom de auto zich gedraagt zoals die zich gedraagt. Dat proberen we te begrijpen”, vertelt Schumacher. “Er komen ook updates op de auto en die kunnen het lastig maken om het beter te begrijpen, omdat je blijft ontwikkelen. Als de auto hetzelfde zou blijven, dan zou je hem na vijf races iets beter kennen, maar we voeren constant veranderingen door om te proberen de bolide sneller te maken.”

De Grand Prix van Spanje is dit jaar weliswaar niet de plek waar het Europese F1-seizoen wordt afgetrapt, maar het blijft traditiegetrouw de race waar de meeste teams een forse upgrade introduceren. “Ik denk dat redelijk wat teams dat ook van plan zijn. Ik weet niet hoeveel verschil dat gaat maken voor iedere auto en wat de teams precies meebrengen”, zegt teambaas Guenther Steiner over het meenemen van upgrades naar Barcelona, waar eerder dit jaar de eerste wintertest werd afgewerkt. Zelf kiest Haas F1 echter voor een andere aanpak. “Wij hebben besloten iets langer te wachten met upgrades, omdat ik nog steeds denk dat er zonder upgrades snelheid in de auto zit die we eruit moeten halen. Soms lukt dat, soms ook niet. We hebben een goed upgradepakket voor over vier, vijf races, dus daar heb ik vertrouwen in. Wat de rest meeneemt, weet ik op dit moment niet, maar volgende week maandag weet ik veel meer.”