Alpine wil discussie over F1-reserveauto aanwakkeren

Alpine F1-coureur Esteban Ocon moest in de Grand Prix van Miami de kwalificatie aan zich voorbij laten gaan. De Fransman crashte in de laatste vrije training in de krappe chicane. Bij het uitkomen van die bocht stond een betonnen muur, wat resulteerde in een impact van liefst 51G. Eerder in het weekend beleefde ook Ferrari-coureur Carlos Sainz daar een nare klapper. Op vrijdagavond verzochten diverse rijders de FIA om de betonnen muur te vervangen door een tecpro barrier, die de klap beter zou absorberen. Er werd niet naar de coureurs geluisterd, en daarvan werd Ocon het slachtoffer.

In vroeger dagen was zo’n crash niet het einde van de wereld. Alle formaties hadden een derde auto in de pitbox staan, waarop de rijder in kwestie in noodgevallen kon overstappen. Vanwege kostenbesparingen zijn deze T-cars geschrapt, maar Alpine wil daar wel weer eens over in gesprek gaan met de FIA en de overige teams. “We zouden weer eens moeten kijken naar de aanwezigheid van een derde auto”, zegt teambaas Otmar Szafnauer. “Vroeger hadden we een T-car. Ik denk niet dat we volledig terug moeten naar die T-car, want dan heb je extra mensen nodig." Hij ziet er, mits de kosten beheersbaar blijven, de nodige voordelen van in: "Als de auto opgebouwd is met dezelfde onderdelen die je al op het circuit hebt, dan is de kans groter dat je hem klaar hebt voor de kwalificatie.”

Szafnauer erkent dat het achteraf mooi wonen is, maar verzoekt de FIA wel om de situatie uit Miami te analyseren: “Naar mijn persoonlijke mening was het veiliger geweest als er een tecpro had gestaan. Het is niet de taak van de FIA om de auto’s te beschermen, maar de bescherming van de rijders en auto’s is wel met elkaar verweven. Als de auto beschadigd raakt, kan ook de coureur gewond raken.”