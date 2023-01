Na enkele moeizame jaren keerde Ferrari in 2022 terug in de strijd om de wereldtitels. Met name in de openingsfase van het seizoen presteerde de Italiaanse renstal sterk, zo won Charles Leclerc twee van de eerste drie races en ging hij op dat moment fier aan de leiding in het kampioenschap. Teamgenoot Carlos Sainz had iets meer moeite om te wennen aan de F1-75 en keek al snel tegen een forse achterstand aan ten opzichte van zijn teamgenoot. In Imola, de vierde race van het seizoen, werd er al gesproken over de mogelijkheid om teamorders door te voeren, maar uiteindelijk besloot Ferrari om dat niet te doen. Zodoende kreeg geen van beide coureurs een voorkeursbehandeling om de kans op de wereldtitel te vergroten.

Sinds het einde van het seizoen, waarin Max Verstappen uiteindelijk overtuigend wereldkampioen werd, is er het nodige veranderd bij Ferrari. Teambaas Mattia Binotto moest vertrekken en is opgevolgd door Frederic Vasseur. In principe houdt de Fransman vast aan de lijn van zijn voorganger door geen eerste rijder aan te wijzen. In de loop van het seizoen kan dat echter veranderen. "We hebben twee uitstekende coureurs die de klus allebei kunnen klaren. We hebben de capaciteit om ze te voorzien van exact dezelfde auto, structuur en ondersteuning", verklaart Vasseur. "Het doel is duidelijk om te winnen met Ferrari en voor Ferrari. Er is geen nummer één of nummer twee, maar ik onderneem actie als dat op een gegeven moment nodig blijkt. Het maakt niet uit of het voor de ene of voor de ander is, maar ik ga iets doen als dat op een bepaald punt in het seizoen nodig is."

Nieuw contract Leclerc heeft nog geen prioriteit

Leclerc scoorde in 2022 maar liefst 62 punten meer dan teamgenoot Sainz. De Monegask is sinds zijn komst naar Ferrari in 2019 eigenlijk ieder seizoen de best presterende rijder van het team geweest en zijn contract loopt nog door tot en met 2024. Na de komst van Vasseur lijkt de toekomst van de Monegask een belangrijk gesprekspunt te worden, maar voorlopig wil de nieuwe teambaas zich daar nog niet mee bezighouden. "Dat is denk ik geen goede manier om aan de samenwerking te beginnen. We moeten gefocust zijn op de sportieve kant om resultaten te boeken. Bovendien is het een beetje als een huwelijk: als beide partijen tevreden zijn over de situatie, gaan we door. Maar dat heeft momenteel geen prioriteit", aldus Vasseur. "We hebben een goede relatie en we hebben nog ruim de tijd om hierover te praten. Het enige waar we ons nu mee bezig moeten houden, zijn de prestaties op de baan en het behalen van resultaten."