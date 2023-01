VIDEO: Alpine slingert Renault-motor van A523 voor het eerst aan

Over vier weken zijn de teams bezig met de enige wintertest van de Formule 1 in de aanloop naar het seizoen 2023. In de aanloop naar die voorbereidingen op de nieuwe jaargang - maar ook de teampresentaties die vanaf 31 januari gaan plaatsvinden - leggen de renstallen momenteel de laatste hand aan hun nieuwe strijdwapens. De eerste fire-up van de krachtbron van de nieuwe bolides is daarbij vaak een van de belangrijke mijlpalen. De teams verzamelen zich dan rond de nieuwe bolide om naar de eerste klanken van de motor te luisteren.

De afgelopen weken hebben Mercedes, Williams en McLaren al beelden gedeeld van het moment dat de nieuwe krachtbron voor het eerst draait achterin hun nieuwe bolide. Overeenkomst tussen deze teams is dat zij allemaal gebruikmaken van de power unit van Mercedes. Teams met een andere motorfabrikant hadden dat tot vrijdag nog niet gedaan, maar Alpine heeft daar verandering in gebracht. Het Franse fabrieksteam, dat met motoren van Renault rijdt, deelde vrijdagmiddag via onder meer Twitter beelden van een draaiende motor achter in de Alpine A523. Dat is de bolide die het team op 16 februari gaat voorstellen en waarmee het in 2023 gaat uitkomen in de Formule 1.

Alpine verschijnt in 2023 met een ander rijdersduo aan de start dan de afgelopen twee seizoenen. Esteban Ocon is aangebleven voor wat zijn vierde seizoen in dienst van de Franse renstal wordt. De afgelopen twee jaar reed hij aan de zijde van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso, maar de Spanjaard komt dit jaar uit voor Aston Martin. Zijn plek bij Alpine wordt opgevuld door Pierre Gasly, die daarmee de volledig Franse line-up van het team voltooid. De coureur uit Rouen komt over van AlphaTauri, het team waar hij eind 2017, in 2018 en tussen half 2019 en 2022 voor uitkwam.