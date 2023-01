Nog geen Amerikaanse F1-coureur bij Haas: “Niemand met ervaring”

In de afgelopen jaren is de Formule 1 steeds populairder geworden in de Verenigde Staten. Dit komt mede door het succes van de Netflix-serie Drive to Survive. De ultieme droom van veel Amerikaanse fans is een coureur uit eigen land bij het team van Haas, dat ook uit Amerika komt. Voorlopig komt het er nog niet van.

Op de vraag wat er voor nodig is om een Amerikaanse coureur bij Haas te zien rijden, antwoordt teambaas Guenther Steiner: “Wij zouden het graag zien. Het antwoord is niet zo simpel als: wat moet er gebeuren? Wat we nodig hebben, is de ontwikkeling van een Amerikaanse coureur. Dat is erg moeilijk”, vertelt de man uit Zuid-Tirol tegen het Youtube-kanaal KVUE. “Ons team had twee jaar geleden twee rookies, en vorig jaar een rookie. Wij als team zijn ook nog erg jong. Wij zijn het nieuwste team in de Formule 1. Voor ons team is er meer te halen qua performance. Er is nu geen Amerikaanse coureur met ervaring in de Formule 1, daarom hebben we niet voor een Amerikaan gekozen. Wat er dus nodig is, is een Amerikaanse coureur die ervaring heeft. Die is er nu niet.”

Dit jaar maakt Logan Sargeant zijn F1-debuut bij Williams. Volgens Steiner krijgt de jonge Amerikaan niet de steun uit zijn thuisland die hij verdient. “Er is iemand die ervaring gaat opdoen bij Williams, dat is goed om te zien. Ik wil niet zeggen dat ik teleurgesteld ben, maar ik zou graag wat meer steun voor Logan Sargeant zien uit Amerika. Er komt nu een Amerikaan naar de F1, maar er gebeurt niet veel mee. Ik heb dat een beetje gemist. Iedereen wilde een Amerikaanse coureur. Haas heeft dan geen Amerikaan, maar ik steun Sargeant wel met wat hij doet, omdat hij een dappere stap zet.” Steiner heeft nog wel met een knipoog een plan bedacht om een ervaren Amerikaan naar Haas te krijgen. “Ik zou zeggen dat er voor nu geen Amerikaanse coureur met ervaring is, maar er wel iemand die dat gaat krijgen en hij verdient alle steun. Ik zou wensen dat hij ervaring op doet, en dat als hij die heeft, hij lekker naar ons komt. Wat dacht je daarvan?”, lacht Steiner.