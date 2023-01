Ford: “F1-deelname is zeker iets waar naar gekeken moet worden”

Naar verluidt is Ford met Red Bull Racing in gesprek over een samenwerking. Die zou kunnen inhouden dat de F1-motoren die het team in eigen beheer aan het ontwikkelen is voor 2026, de naam van de Amerikaanse fabrikant gaan dragen. De onderhandelingen zouden zich in een vergevorderd stadium bevinden en er wordt zelfs gesuggereerd dat Ford en Red Bull voor het aankomende Formule 1-seizoen al een relatie met elkaar aangaan. Red Bull presenteert de nieuwe auto van Max Verstappen en Sergio Perez op 3 februari in New York.

“De Formule 1 is zeker aan het groeien, zowel in de Verenigde Staten als internationaal”, zegt Mark Rushbrook, die Global Director is bij Ford Performance, tegen Motorsport.com. “Ze hebben goed werk geleverd met de races en een fantastische competitie neergezet. Het is nog altijd de top van de autosport, maar ze hebben ook een nieuw publiek weten aan te boren met zaken als Drive to Survive. Als bedrijf zitten we in de autosport voor de innovatie, de overdracht van technologie en het leren van nieuwe dingen. Maar ook voor de marketing. En in dat opzicht is er zeker een verschuiving aan het plaatsvinden. Het is dus absoluut iets wat overwogen moet worden.”

Ford was eerder van 2000 tot en met 2004 met Jaguar actief in de Formule 1. Onder andere Eddie Irvine, Johnny Herbert en Mark Webber kwamen voor de renstal aan de start, alvorens het team in 2005 verder ging als Red Bull Racing. Ook leverde Ford met Cosworth motoren aan verschillende teams. Gevraagd naar het gerucht dat Ford in 2026 terug zou kunnen keren in de Formule 1, reageert Rushbrook: “We geven geen commentaar op geruchten. Maar het is hetzelfde als met alle andere kampioenschappen die er zijn. Het is aan ons om te bekijken en vervolgens een beslissing te nemen of het wel of niet verstandig voor ons is om aan een bepaalde klasse deel te nemen.”

Een van de redenen waarom de Formule 1 weer in trek is bij autofabrikanten, is de switch naar een honderd procent duurzame brandstof, die samen met de komst van een nieuwe motor voor 2026 op stapel staat. “Duurzame brandstof is zeker iets wat onze interesse heeft, maar we zijn daar in andere kampioenschappen ook al actief mee”, aldus Rushbrook. “Het wereldkampioenschap rally is er vorig jaar mee begonnen en dat is voor ons een geweldige leerervaring geweest.”

Rushbrook noemt het een goede zaak dat niet alle raceklassen meteen vol inzetten op volledig elektrische motoren. “Als je kijkt naar de voertuigen die we verkopen, dan zie je dat in sommige regio's de verschuiving naar volledig elektrische auto’s sneller gaat dan in andere, en dat in sommige landen de benzinemotor nog wat langer in gebruik blijft. Als bedrijf willen we daarom niet louter elektrische auto’s produceren, maar ook nog wagens met een verbrandingsmotor. We zijn er dan ook voorstander van dat alle kampioenschappen, ongeacht of we eraan deelnemen of niet, naar een duurzame brandstof overstappen.”

Ook concurrent GM heeft F1-plannen

Een extra drijfveer voor Ford om in de Formule 1 te stappen, zouden de eerder deze maand gepresenteerde plannen van Andretti en General Motors kunnen zijn. Zij hopen als elfde team, dat onder de naam Cadillac zal moeten deelnemen, op de F1-grid te kunnen komen. Gevraagd of het feit dat grote concurrent GM Formule 1-ambities heeft van invloed is op de plannen van Ford, antwoordt Rushbrook: “Niet per se. Maar het zal interessant zijn om te zien hoe dat verder gaat, of ze succesvol zullen zijn in hun voornemen om als elfde team in de Formule 1 te komen.”

