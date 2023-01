Vasseur bracht Audi niet op de hoogte van gesprekken met Ferrari

Er is in de afgelopen maanden een hoop gebeurd in de wereld van de Formule 1. Vanaf dit jaar gaan we bij diverse teams nieuwe gezichten zien: James Vowles als teambaas bij Williams, Andreas Seidl als CEO bij Sauber en natuurlijk Frederic Vasseur als chef bij Ferrari. Voor die laatste geldt ongetwijfeld dat er een jongensdroom in vervulling gaat. Zeg je F1, dan zeg je Ferrari. Verreweg de meeste rijders willen dolgraag voor de Scuderia rijden. Dat geldt natuurlijk ook voor mensen buiten de auto.

Vasseur werd door de Scuderia benaderd op het moment dat men in Hinwil volop bezig was met de eerste stappen in de samenwerking met Audi. Uiteindelijk koos de Fransman voor Ferrari en bracht Audi tot na de bekendmaking niet op de hoogte van zijn besluit. Kort na de bevestiging bracht Sauber naar buiten dat in de persoon van Andreas Seidl een opvolger was gevonden en die als CEO de samenwerking met Audi in goede banen moet leiden. Vasseur gaat Sauber in ieder geval wel missen. "Zij blijven altijd in mijn gedachten", zegt de man uit Draveil tegen onder meer Motorsport.com. "Ik heb met iedereen binnen het team een zeer goede en gezonde verstandhouding gehad. Ik wens iedereen, en ook Andreas, veel geluk in de toekomst. Het is een uitdaging, maar dat is het altijd. Beeld je maar niet in dat F1 eenvoudig is."

Vasseur hield na het telefoontje van Ferrari-president John Elkann zijn lippen dus stijf op elkaar. Hij deelde met niemand dat hij benaderd was. "Ik heb zelf nagedacht en alleen de gesprekken met John Elkann gevoerd. Ik heb voor de bekendmaking ook niets met Audi besproken." Op de vraag of iemand vanuit Audi hem nog heeft proberen over te halen, antwoordt hij. "Ik heb uiteindelijk met iemand van Audi gesproken, maar die zei dat je een aanbod van Ferrari niet kon weigeren."

De overstap van Vasseur naar Ferrari kwam echter niet als een verrassing. Kort voor het laatste raceweekend in Abu Dhabi ontstonden al geruchten dat de Fransman als opvolger van Mattia Binotto klaarstond. Zelf stelt Vasseur dat de gesprekken met het management in Maranello pas een week na de laatste Grand Prix werden opgestart. "Het proces verliep vervolgens zeer vlot. Ik heb toen ook nog met Mattia gebeld. Hij was er zelfs bij tijdens de overdracht. We spraken daar nog even met z'n tweetjes. Dit kwam vanuit Mattia. Hij bleef op me wachten om erover te praten. Dat kon ik vanuit mijn kant enorm waarderen."