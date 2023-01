Marko: Cultuur Saudi-Arabië te anders om eigenaar F1 te zijn

Geruchten over een overname vanuit Saudi-Arabië houden de gemoederen in de Formule 1 flink bezig. Het staatsinvesteringsfonds PIF wil naar verluidt twintig miljard dollar betalen voor de rechten van de sport, zo meldde het Amerikaanse Bloomberg. Het bedrijf zelf en de Formule 1 hebben nog niet formeel gereageerd op de geruchten. FIA-president Mohammed Ben Sulayem reageerde in een tweet wel op het artikel van Bloomberg, en noemde het geopperde bedrag “opgeblazen”. De rechten zijn sinds 2017 in handen van Amerikaanse partij Liberty Media, die er destijds 4,4 miljard dollar voor neerlegden. De eigenaren van de Formule 1 hebben hun ongenoegen geuit richting Ben Sulayem. Ze zijn van mening dat de FIA zich niet bezig moet houden met de commerciële F1-rechten.

Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko is het enerzijds een goed teken dat een bod van dergelijke omvang “zogenaamd op tafel ligt”, omdat het de stijgende waarde van de raceklasse aantoont. Anderzijds kijkt Marko niet positief naar een overname vanuit Saudi-Arabië. “Ik denk dat het niet goed zou zijn als het naar een land gaat dat cultureel anders in elkaar steekt dan waar de meeste races worden gereden”, vertelt Marko tegen het Duitse RTL en Sport.de. “Over het algemeen is het een commerciële aangelegenheid, en dat zal eerder gebeuren met iemand die aan de normale bedrijfsnormen voldoet.”

Politieke statements in Saudi-Arabië

Opvolgend gaat Marko in op de nieuwe beperkingen die coureurs worden opgelegd omtrent het doen van politieke uitspraken in landen als Saudi-Arabië. Lewis Hamilton en Sebastian Vettel hebben veelvuldig dergelijke statements gemaakt, maar deze worden vanaf 2023 verboden tenzij deze van tevoren zijn goedgekeurd door de FIA. De 79-jarige Oostenrijker is het niet eens met deze ontwikkeling. “Het zijn verantwoordelijke mensen die wereldwijd in de belangstelling staan”, vertelt Marko. Hij ziet deze wijziging van de FIA ook als een direct gevolg van de protesten van onder andere Vettel. “Maar over het algemeen zitten we in een democratische samenleving en mag iedereen zijn mening uiten.”