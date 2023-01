Toto Wolff zag vertrek James Vowles naar Williams niet aankomen

Daar waar de twintig F1-zitjes voor het seizoen 2023 voor het begin van de winterstop allemaal al ingevuld waren, vond er deze winter wél een stoelendans plaats onder de teambazen. Ferrari nam afscheid van Mattia Binotto en haalde opvolger Frederic Vasseur weg bij Alfa Romeo. Het Zwitserse team stelde vervolgens Alessandro Alunni Bravi aan als teamvertegenwoordiger, terwijl Andreas Seidl werd aangesteld als CEO van de Sauber Group. Zijn plek bij McLaren wordt opgevuld door Andrea Stella. Tot slot is er ook een wisseling van de wacht bij Williams. De in Grove gevestigde renstal nam afscheid van teambaas Jost Capito en heeft met James Vowles inmiddels ook al een vervanger in huis.

Vowles bracht de laatste twintig jaar door bij het team dat sinds 2010 door het leven gaat als Mercedes. Hij was in die periode de eindverantwoordelijke voor de strategische beslissingen die de Duitse fabrikant tijdens raceweekenden nam. Vowles heeft het team dus verlaten voor zijn eerste avontuur bij een andere F1-renstal en maakt meteen promotie tot teambaas. Het kwam voor Toto Wolff niet als een verrassing dat de inmiddels voormalig hoofdstrateeg van Mercedes een rol als teambaas gaat vervullen, maar toch kwam zijn vertrek onverwacht voor de Oostenrijker. “Het kwam als een behoorlijke verrassing. Hij is wel iemand die dit doel altijd al in gedachten had, maar bij ons wordt zo’n stap op dit moment geblokkeerd door mij”, vertelde Wolff tijdens de Hahnenkammrennen in Kitzbühel aan Speedweek.

Williams kende een tegenvallend 2022 en voelde zich zodoende genoodzaakt om in te grijpen richting 2023. Niet alleen teambaas Capito moest het veld ruimen, ook technisch directeur François-Xavier Demaison kon zijn biezen pakken nadat het team op P10 eindigde in het kampioenschap voor constructeurs. Hoewel de renstal nog altijd geen nieuwe technische topman heeft aangetrokken, heeft men met Vowles wel een nieuwe teambaas aangesteld. Wolff denkt dat dit niet alleen voor Williams een goede keuze is, maar dat F1 er als geheel ook van profiteert. “James is een heel intelligent en rationeel persoon, dus we hebben zijn contract laten ontbinden. Het is voor de Formule 1 als geheel goed als iemand zoals hij in de toekomst beslissingen neemt bij Williams.”