Nyck de Vries maakte in de eerste vijf Grands Prix van het Formule 1-seizoen 2023 geen overtuigende indruk. De Nederlander is over het algemeen langzamer dan zijn AlphaTauri-teamgenoot Yuki Tsunoda en heeft ook al een aantal fouten gemaakt. Er doen geruchten de ronde dat De Vries nog twee races (Monaco en Spanje) de tijd krijgt om zich te verbeteren, anders moet hij vrezen voor zijn toekomst in de F1.

AlphaTauri-teambaas Franz Tost spreekt die verhalen echter tegen. “Nee, er hangt geen aantal races aan”, zegt de Oostenrijker bij Viaplay. “Het is belangrijk dat hij hier in Monaco een goed weekend heeft. Hetzelfde geldt voor Barcelona. Dat is het eerste circuit dat hij goed kent. Ik hoop dat onze auto het daar goed doet. Daarna kijken we verder.”

Red Bull-kopstuk Helmut Marko bevestigt de woorden van Tost. “Hij moet beter gaan presteren. Dat is alles. Als hem dat lukt, is er niets aan de hand”, benadrukt Marko. “Als er al een beslissing was genomen, dan hadden we het al gedaan. Er is geen sprake geweest van een gele kaart of ultimatum, maar hij moet nu wel gaan leveren. Dat is een feit.”

Video: Meer van Helmut Marko over Nyck de Vries