Max Verstappen heeft al vaker gezegd dat hij geen voorstander is van het toevoegen van nog meer (sprint)races aan de Formule 1-kalender. Daar ging de Nederlander al uitgebreid op in rond de Grand Prix van Azerbeidzjan, waar een nieuw sprintformat werd geïntroduceerd. Maar niet alleen het gesleutel van de organisatie aan het format leidt hem mogelijk naar de uitgang van de F1, Verstappen zegt ook dat het te maken heeft met zijn interesse in andere vormen van autosport.

“Ik hou van racen, anders had ik thuis ook niet in de simulator gezeten om andere dingen te doen. Maar dat is het hem juist: ik doe ook graag andere dingen in de racerij, niet alleen Formule 1”, vertelt Verstappen in gesprek met Sky Sports. Hij staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull. “Als die verbintenis eindigt, ben ik 31 jaar. Op dat moment zit ik al heel lang in de Formule 1. Het is hard werken en veel reizen. Niet alleen naar de races, maar ook naar de fabriek en voor marketingverplichtingen. Ik ben echter ook iemand die graag thuis is.”

“Ik ben graag competitief en hou van winnen, maar als je je niet volledig kan motiveren om naar elke race te gaan, dan moet je jezelf afvragen of je hier echt verder mee wil”, vervolgt Verstappen over zijn situatie na 2028. Hij sluit niet uit dat hij dan overstapt naar een ander kampioenschap. “Ik hou van Le Mans en andere races van 24 uur. Ik vind het geweldig om GT3-auto’s op de Nordschleife te zien. Al deze dingen wil ik ook ervaren in mijn leven.”

Daar wil Verstappen niet te lang mee wachten. “Dat wil ik niet doen als ik 40 of 50 jaar ben. Dan zit ik niet meer op de toppen van mijn kunnen”, legt hij uit. “Ik weet echter vrij zeker dat ik op mijn 31ste nog goed genoeg ben om geweldige dingen te doen. Het hangt natuurlijk ook af van hoe competitief we zijn in 2028. Dus er zijn nog veel vraagtekens. Maar op die leeftijd wil ik niet naar 25 races per jaar reizen en dan ook nog naar Engeland voor simulatorwerk en andere verplichtingen hier en daar.”

“Op een gegeven moment is het te veel. Ik ben begonnen met racen toen ik 4,5 jaar was en op competitief niveau sinds mijn zevende. Op een gegeven moment is het genoeg om zoveel van huis te zijn”, aldus Verstappen. Op de vraag wat hij gaat doen als Red Bull in 2028 nog steeds dominant is, luidt zijn antwoord echter: “Dan wordt het moeilijk om te vertrekken.”

