Alpha Tauri-chef legt uit: waarom rondetijden niets zeggen

De scherpe 1.15.732 die Bottas vorige week vrijdag al klokte was een flinke verbetering bij Mercedes ten opzichte van vorig jaar. Toen noteerde Lewis Hamilton 1.16.224, een halve seconde langzamer.

Ook bij Red Bull lijkt er een sprong voorwaarts gemaakt: Verstappen kwam tot een overall tweede tijd van 1.16.269. Vorig jaar was de snelste Red Bull-tijd een 1.17.091 van Pierre Gasly, acht tienden langzamer.

Bij Ferrari is de snelste tijd dit jaar in handen van Charles Leclerc: 1.16.360, tegenover 1.16.221 voor Sebastian Vettel vorig jaar. En dat is slechts een winst van één tiende.

Zo op het eerste gezicht zou je dus kunnen stellen dat Mercedes en Red Bull er goed voor staan en dat Ferrari achter de feiten aanloopt.

Rondetijden maatstaf?

Toch mogen we dat niet zo 1-2-3 concluderen, zegt Alpha Tauri-teambaas Franz Tost die in gesprek met Motorsport.com uitlegt hoeveel variabelen er tijdens zo’n testweek wel niet zijn: “Alleen al met de motorinstellingen kunnen we een verschil van vier tienden per ronde hebben. Tussen het ‘zachtste’ en het meest agressieve motormanagement zit ongeveer drie tot vier tienden.”

Maar daarmee houdt het niet op, vervolgt Tost: “Dan komen we op de brandstof. Het is afhankelijk van welke brandstof je gebruikt: dat kan nog eens een verschil van twee tot drie tienden opleveren. En dan heb je de hoeveelheid brandstof aan boord: tien kilogram is hier [in Barcelona] ongeveer 0,35 seconde extra per ronde.”

Deze drie componenten alleen al leveren dus per ronde een tijdsverschil van een seconde op. Maar het kan nog extremer, zegt Tost: “Maar nu hebben we het over tien kilo brandstof, wat als er een team met vijftig kilo op pad gaat en een ander team met zeventig kilo, alleen dat levert al een verschil van 0,7 seconden per rondje op."

Al met al kunnen we ook dit jaar de wintertestweken afsluiten met het aloude adagium dat we nog steeds niets weten. Pas half maart wanneer we (ijs en weder dienende) in Melbourne echt gaan racen weten we meer.

Met medewerking van Oleg Karpov