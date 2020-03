Ricciardo: "Snelle tijd op zachte band is positief"

Aan het eind van de ochtendsessie prijkte de naam van de man uit Perth bovenaan de lijst, op de zachtste compound (C5) reed Ricciardo een 1.16.276. De tijd werd in de middagsessie nog uit de boeken gereden door Valtteri Bottas en Max Verstappen, maar Ricciardo eindigde de algehele test zodoende wel op de vierde plaats. Vanwege de verschillende programma’s was het volgens Ricciardo moeilijk de tijd op waarde te schatten, maar hij vond de tijd wel een mooie boost voor Renault.

“Het is dan zo dat je gereserveerd bent, het is maar testen en we reden op een C5”, verklaarde Ricciardo. “Ik vind het niet zozeer spannend dat ik eerste sta, maar dat gezegd hebbende, als ik op de C5-band een zesde tijd zou rijden was het een stuk minder positief geweest. We doen dit lang genoeg om te weten dat we niet noodzakelijk alles hoeven laten te zien voor we in Melbourne gaan kwalificeren. Maar het is nog steeds positief dat we een snelle tijd hebben kunnen rijden.”

Ricciardo denkt dat hij nog een fractie van zijn tijd af had kunnen halen, maar de snelste tijd van Bottas (1.15.732) was waarschijnlijk niet haalbaar. “Er is altijd nog een tiende, maar dit was nu misschien het beste. We hadden een 1.16.0 of 1.16.1 kunnen rijden, maar ik denk niet dat we nog drie tienden hadden”, zei Ricciardo. “Van de eerste naar de tweede C5 maakte ik een aardige stap. Ik vond ongeveer twee tot drie tienden. Misschien had ik nog een paar kunnen vinden met een andere set, maar dit was voor nu redelijk goed.”

Ten opzichte van vorig jaar merkte Ricciardo een aantal verbeteringen aan de Renault. “Ik denk dat de balans van de wagen beter is geworden. De achterkant is beter, de medium-speed bochten gaan beter, we kunnen iets harder door de bochten”, vervolgde Ricciardo. “Dat zijn zeker verbeteringen. Ook de betrouwbaarheid is op orde. Ik weet dat Renault daar voor dit jaar hard voor heeft gewerkt. Tot nu toe gaat het goed.”

Met medewerking van Luke Smith