5 creatieve manieren hoe de F1 het coronavirus kan omzeilen

Vier Grands Prix in Barcelona 1 / 5 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images Het Formule 1-circus draait deze week op volle toeren op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De teams bereiden zich op Spaanse bodem voor op de eerste races van het seizoen. Althans, hopende dat er gewoon geracet gaat worden. Nu de race in China al geannuleerd is en het hoogst onzeker is of de GP’s in Bahrein en Vietnam door zullen gaan is de oplossing eenvoudig: neem geen enkel risico met de race in Melbourne en begin het seizoen gewoon in Spanje! Houd vanaf medio maart elk weekend een Grand Prix in plaats van de vier overzeese races. Desnoods kan de officiële Grand Prix van Spanje er direct achteraan gereden worden zodat de teams na de Dutch GP even vrijaf hebben. Bijkomend voordeel: mocht het in Barcelona tot een corona-uitbraak komen, kan je de poorten van het circuit gewoon sluiten en heb je direct het hele Formule 1-circus in quarantaine. En is het te saai om steeds op dezelfde baan te rijden, kan men altijd nog proberen om eens tegen de rijrichting in te racen…

Vervang de risicolanden door nieuwe locaties 2 / 5 Diverse circuits hebben al bij de Formule 1-organisatie aangeklopt om de Grand Prix van China te vervangen. Liberty Media wil vooralsnog niets weten van een vervanger aangezien zij de voorkeur geven de race op een later moment plaats te laten vinden. Toch is het geen slecht idee: schrap de wedstrijden in Bahrein, China en Vietnam en race op nieuwe locaties waar de risico’s veel minder groot zijn. Het circuit van Kyalami staat bijvoorbeeld te popelen om een F1-race te mogen organiseren. Imola en Mugello hebben eveneens aangegeven klaar te zijn voor een invalbeurt, al is dat gezien de uitbraak in Italië misschien wat lastig. Een paar leuke alternatieven: de KymiRing in Finland, Melbourne back-to-back met Bathurst of een tweede Nederlandse ronde in Assen.

Seizoensopener in Zandvoort 3 / 5 Foto door: Marijn Schotanus We kunnen er ook voor kiezen om het zekere voor het onzekere te nemen. Het gaat uiteindelijk om mensenlevens dus misschien is het wel verstandiger om de situatie voorlopig even in de gaten te houden en niet te gaan racen. De risico’s in de landen van de eerste serie overzeese GP’s zijn aanzienlijk. De oplossing: schrap deze wedstrijden en stel de seizoensopener uit tot mei. Tegen die tijd is er hopelijk meer bekend over de situatie, behandelingen en dergelijke zaken. En dan starten we het seizoen gewoon lekker in Zandvoort!

E-GP’s 4 / 5 Foto door: Formula 1 De kleinste kans op besmetting is binnen blijven: ramen dicht, deuren sluiten en niet meer naar buiten. Dan is er nog steeds een oplossing voor het Formule 1-probleem. Waarom laten we de eerste Grands Prix niet digitaal plaatsvinden? Alle teams hebben professionele esporters in dienst die de kleuren verdedigen tijdens het digitale equivalent van het F1-seizoen. Laat hen de eerste races rijden en de punten verdienen. Dat is direct een uitstekende mogelijkheid om esports te promoten, om te laten zien hoe professioneel deze tak van sport is en om een nieuw digitaal publiek te trekken. Win-win!