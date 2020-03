Mercedes niet zeker dat DAS-systeem gebruikt zal worden

Mercedes verbaasde de paddock tijdens de eerste wintertest van de Formule 1 in Barcelona. Op de tweede dag testte het een nieuwe stuursysteem uit dat rijders Lewis Hamilton en Valtteri Bottas in staat stelde om de toe-out, stand van de voorbanden bij te stellen tijdens het rijden. Teams waren verrast door het nieuwe systeem, dat voor het F1-seizoen 2020 ook legaal blijkt te zijn.

Mercedes heeft echter nog geen finale beslissing genomen of het team uit Brackley dat zogeheten DAS-systeem ook zal inzetten tijdens de eerste Grand Prix van het seizoen in Melbourne. "We leren er elke run meer en meer over. De engineers hebben nu meer tijd om de data te bestuderen en uit te zoeken hoe wij rijders dat systeem het best kunnen gebruiken", legde Bottas uit. "In welke situaties en op welk circuit dit systeem een voordeel oplevert, en hoe groot dat voordeel is, is voorlopig nog een vraagteken. We zijn blij dat we het op de wagen hebben en het begint stilaan vlot en automatisch aan te voelen. We hoeven er niet veel meer over na te denken. Of we het zullen gebruiken in Melbourne? Ik zie geen reden waarom niet."

Teamgenoot Hamilton voegde toe: "Ik heb het niet veel gebruikt. Soms oefende ik ermee en soms niet. Ik weet niet hoeveel we het zullen gebruiken. We hebben in ieder geval nog genoeg problemen om op te lossen. We hebben een goede wintertest gehad, maar het was niet perfect."