Foto's: De kleurstelling van de Williams FW44 vanuit alle hoeken

Vooralsnog zijn Aston Martin en McLaren de enige F1-teams die het aandurfden om de echte auto voor het komende F1-seizoen te tonen. Haas, Red Bull Racing en AlphaTauri hebben het voorlopig bij alleen de kleurstelling gehouden en aan dat rijtje mag nu ook Williams worden toegevoegd. Hoewel Williams afgelopen seizoenen met een voornamelijk witte livery reed, heeft de renstal uit Grove nu duidelijk gekozen voor een mix van donker- en lichtblauw. Verder heeft de FW44 rode accenten, wat volgens teambaas Jost Capito verwijst naar de Britse identiteit van Williams. Maandag werd bekendgemaakt dat Williams voor de komende jaren gaat samenwerken met batterijmerk Duracell, dat logo pronkt nu op de wagen van het Engelse team. De koperen kleur van Duracell zien we niet terug op de FW44.

De livery van de FW44 werd dinsdag middels een digitale launch gepresenteerd. Het is de wagen die komend seizoen bestuurd wordt door de Canadees Nicholas Latifi en de Britse-Thai Alex Albon. Laatstgenoemde stond in 2021 een jaar aan de zijlijn en verrichte voornamelijk simulatorwerk voor Red Bull Racing. Albon keert in 2022 terug op de F1-grid om aan zijn derde volledige seizoen in de koningsklasse te beginnen. Williams houdt het design van de nieuwe FW44 nog even onder de pet, maar in onderstaande fotogalerij is al wel de kleurstelling vanuit alle hoeken te bekijken.

