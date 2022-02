Williams legt uit waarom Ayrton Senna-logo van FW44 is verdwenen

Williams reed sinds 1995, het eerste seizoen na de dood van Ayrton Senna, met het Senna S-logo op de neus van de auto. Op deze manier bracht de Britse renstal een eerbetoon aan de voormalig Williams-coureur die in 1994 overleed bij een crash op Imola. De renstal onthulde dinsdag de nieuwe FW44 voor komend seizoen, waarbij meteen opviel dat het Senna S-logo van de auto was verdwenen.

"De beslissing is gemaakt omdat we naar de toekomst willen kijken. We staan aan de vooravond van een nieuw tijdperk met een nieuwe auto. Ons museum is opgefrist, waarbij we een speciale ruimte hebben ingericht om Ayrton te eren", vertelt Capito over de beslissing. "Ik denk dat we moeten stoppen om coureurs er constant aan te herinneren wat er is voorgevallen. Wat mij betreft is het tijd om dat achter ons te laten. We kunnen Senna nu eren in ons museum."

De Williams FW43 met het kleine Senna S-logo aan de zijkant van de neus Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Williams wil nauwer samenwerken met Senna foundation

De familie van Senna is volgens Capito niet op de hoogte gebracht over de beslissing, maar de Duitser meldt dat Williams voornemens is om nauwer samen te werken met de Senna-stichting. Momenteel is de renstal uit Grove druk bezig om dit voor elkaar te krijgen. "Ik denk dat genoeg mensen hier veel meer voordeel van hebben. Middels de stichting kunnen we veel meer mensen helpen", vervolgt de teambaas. "Ik denk dat ze een goed programma hebben, maar er moet nog steeds het een en ander worden gefinaliseerd." Na de dood van Senna werd later in 1994 het Ayrton Senna Instituut opgericht. Voorzitter is diens zus Viviane Senna. Met de foundation wordt geld opgehaald om jonge Brazilianen onder meer onderwijs te geven.

De kleurstelling van de FW44 waarmee Nicholas Latifi en Alexander Albon komend F1-seizoen mee gaan rijden werd dinsdag onthuld. Kort na de digitale launch onderging de bolide ook een shakedown op het circuit van Silverstone. Volgende week starten de pre-season tests in Barcelona.