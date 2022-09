Brawn: "Terugkeer naar V10-motoren schrikt fabrikanten af"

Sebastian Vettel bracht een discussie op gang toen de Duitser op Silverstone met de Williams FW14B van Nigel Mansell in actie kwam. Deze auto beschikt over een V10-motor. De run reed de viervoudig wereldkampioen met volledig duurzame brandstof. Vettel vroeg zich af of de Formule 1 moet blijven vasthouden aan de hybride turbomotoren als het ook V10-motoren met dergelijke brandstof kan inzetten. "Ik houd van die wagens en enorm van de V10's", zei Vettel na zijn demonstratie. "Ik weet niet of dit nog een discussie wordt over wat voor de toekomst de beste richting is en wat de goedkoopste manier is. De huidige power units en de ontwikkeling kosten een fortuin."

De opmerkingen van Vettel over de eenvoudige en luidere motoren kreeg steun van onder meer Red Bull-teambaas Christian Horner. De topmannen van de Formule 1 zelf vinden het voor op de lange termijn echter geen goed plan. Het kan de nu gezonde sport schaden en potentiële motorfabrikanten afschrikken. Ross Brawn, sportief directeur van F1, sprak exclusief met Motorsport.com en ging in op de opmerkingen van Vettel. "Ik snap wat hij zegt", trapt de Brit af. "We zijn er alleen blij mee dat een aantal fabrikanten de filosofie van een efficiënte hybride motor steunt. Er zijn namelijk ook andere factoren die meespelen: het brandstofverbruik, het soort brandstof dat we gebruiken en de efficiëntie van de motoren. Efficiëntie is nog steeds een grote factor. Dus zelfs als je op een volledig duurzame brandstof rijdt, wil je nog efficiëntie. We houden dus vast aan de hybride oplossing. Het is aantrekkelijk voor de fabrikanten. Ze steunen het en financieren het onderzoek. Ik denk niet dat er nu een fabrikant is die geld in een V10 zou steken. Dat is een andere Formule. Dat is F2, geen F1."

Brawn vraagt zich ook af of de nieuwe generatie Formule 1-fans wel zit te wachten op een terugkeer naar enorm luide krachtbronnen. "Er is een nieuwe generatie die daar misschien niet aan kan wennen", zei hij over de V8- en V10-motoren van vroeger. "Verschillende mensen houden van verschillende dingen. Er is ongetwijfeld een groot aantal fans die op de tribune graag een praatje wil maken, terwijl de auto's langsrijden. Voor hen is het allemaal niet zo belangrijk. We komen uit een tijdperk waar V12-motoren zelfs pijnlijk waren [voor de oren]. Je vergeet hoe luid ze écht waren."