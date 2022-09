AlphaTauri-coureur Pierre Gasly is momenteel het centrum van het silly season van de Formule 1. Ondanks dat de Fransman nog een contract heeft voor volgend jaar, mag hij naar verluidt vertrekken bij zijn team. Voorlopig zit een terugkeer naar grote broer Red Bull Racing er niet in, omdat Sergio Perez eerder dit seizoen voor twee jaar heeft bijgetekend.

Eerst was het plan van Red Bull-adviseur Helmut Marko om IndyCar-coureur Colton Herta naar AlphaTauri te halen. Dat gaat echter niet door omdat de Amerikaan te weinig punten heeft voor een superlicentie en de FIA geen uitzondering wil maken. Nyck de vries zou echter ook een optie kunnen zijn als Gasly naar Alpine zou vertrekken. Maar dat is allemaal nog niet in kannen en kruiken. In de persconferentie op de donderdag voor de Grand Prix van Singapore vertelde de Fransman dat er nog niets zeker is over zijn toekomst. “Iedereen weet dat er gesprekken en discussies lopen, maar van mijn kant hoop ik binnen twee of drie weken een duidelijk antwoord te hebben over mijn toekomst. Tot nu toe is er niets veranderd. En als er uiteindelijk iets bevestigd is weten jullie er vast van.”

AlphaTauri introduceert dit weekend een nieuwe aerodynamisch update-pakket, dat een nieuwe neus en voorvleugel bevat. Gasly hoopt dat deze update de trend van vooral competitief zijn op banen met weinig downforce gaat verbreken. “Spa ging goed, Monza ging goed, maar op alle banen met meer downforce [zoals Singapore] lijken we het wat moeilijker te hebben. Hopelijk kan deze update dat beeld een beetje veranderen. We weten dat de McLarens normaal erg snel zijn in deze omstandigheden. Alpine is dat soms ook, net als Aston Martin. Ik heb niet echt verwachtingen. Ik hoop alleen dat de update ons meer snelheid brengt en ik weet dat als dat zo is, we kansen zullen krijgen om voor punten te vechten.”