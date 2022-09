Bottas: "Meer personeel helpt Alfa Romeo uit de brand"

Alfa Romeo was bij de start van het F1-seizoen 2022 in uitstekende vorm. Geregeld pakte het team punten en had het de overhand op teams in de middenmoot. De recente inconsistente vorm en betrouwbaarheidsproblemen hebben het puntenaantal echter geschaad. Valtteri Bottas is momenteel bezig met zijn eerste jaar bij Alfa Romeo. Volgens de Fin kon de renstal het tempo niet vasthouden, vanwege een gebrek aan middelen. Het probleem wordt op dit moment aangepakt. In een exclusief gesprek met Motorsport.com zegt Bottas vertrouwen te hebben dat het wordt opgelost.

"Het is een project voor de lange termijn. We richten ons nu al op volgend seizoen, al arriveren er nog wel updates tijdens de Grand Prix van Japan", zegt de coureur. "We hebben achterhaald waarom we dit jaar race per race terrein verloren. Het is goed dat we de oorzaak nu weten. Een van de problemen was onze productiesnelheid. Het team heeft dit aspect zeer serieus genomen. Wij zijn ons ervan bewust dat we meer middelen nodig hebben. We hebben projecten in de windtunnel moeten stopzetten wegens een gebrek aan personeel. Volgend jaar hebben we de beschikking over meer personeel. Dat is een belangrijke en serieuze stap voor de groei van het team."

Mijn insteek blijft gelijk

Bottas vertrouwt erop dat Alfa Romeo de juiste middelen heeft om voor extra personeel te gaan. Volgens de Fin is het nu een kwestie van mensen tekenen. "De structuur is prima, maar er zijn simpelweg meer mensen nodig", vervolgt hij. "Momenteel hebben wij 500 mensen. Bij Williams zijn er bijvoorbeeld 750. We weten wat we missen. Het team zoekt personeel. Het budget is volgend jaar in ieder geval geen probleem."

De man uit Nastola bracht voor 2022 vijf jaren door bij Mercedes. Daar streed hij geregeld voor pole-positions, overwinningen en wist hij het Duitse merk aan meerdere kampioenschappen te helpen. Bij Alfa Romeo is dat niet het geval. Zijn toekomst met de mannen uit Hinwil staat echter wel vast dankzij een meerjarige deal. Daarnaast geniet Bottas ook van de werkwijze van Alfa Romeo. "In deze omgeving is er minder druk. Het is minder een bedrijf en meer een raceteam. De motivatie van iedereen is gelijk. Het was leuk om in Bahrein meteen punten te pakken. Dat weekend gaf een extra boost. Het team wist dat er meerdere kansen zouden komen om in de top-tien te eindigen. Die boost is er nog steeds. Als we geen punten scoren, is het team teleurgesteld. Dat is de juiste houding. Uiteraard zijn mijn doelen wel anders dan vorig jaar, maar de insteek blijft gelijk. In 2021 was het doel om te winnen, vandaag de dag is het om in de top-tien te finishen."