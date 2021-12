Overzicht: De zeven grootste successen van Nederlanders in 2021

Wereldkampioen Formule 1

10 Grand Prix-zeges

10 pole-positions

Racewinnaar en 2021 F1-wereldkampioen Max Verstappen van Red Bull Racing viert feest met zijn vader Jos Verstappen Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool

Als we over vijftig jaar terugdenken aan het jaar 2021, denken we waarschijnlijk eerst aan Max Verstappen. Hij is de eerste Nederlandse wereldkampioen Formule 1 ooit. In een van de spannendste seizoenen in de historie van de Formule 1 kwam de Red Bull-coureur als winnaar naar boven. Het duel met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton mag gerust iconisch genoemd worden. Het gevecht begon al in de eerste races, waar het regelmatig wheel to wheel ging. In juni pakte Verstappen het initiatief met zeges in Frankrijk en Oostenrijk. De beruchte crash in Engeland en de chaos in Hongarije maakten het weer gelijk. De zege in Zandvoort voor de volle oranje tribunes was natuurlijk een prachtig moment. Ook het beeld van de twee titelrivalen boven op elkaar in de grindbak in Monza zal voor altijd in het geheugen bij de fans blijven staan. Richting het einde van het seizoen leken Hamilton en Mercedes het initiatief over te nemen en beide rivalen gingen met gelijke punten de laatste race in. De laatste ronde van die laatste race Abu Dhabi paste perfect in het plaatje van 2021, want na een safety car-herstart vlak voor het einde van de race pakte Max Verstappen de kop en meteen de titel. Wat een seizoen!

Nyck de Vries

Wereldkampioen Formule E

2 E-Prix-zeges

1 pole-position

Kampioen Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 Foto: Rudy Carezzevoli / Motorsport Images

De tweede Nederlandse wereldkampioen is Nyck de Vries. De Formule E is altijd spannend, maar dit seizoen spande de kroon. Maar liefst elf verschillende coureurs wonnen een race in een kampioenschap dat een totaal van vijftien races kende. Ondanks acht (!) wedstrijden zonder punten voor Nyck de Vries bleek hij de meest constante factor en pakte hij zijn eerste wereldtitel in de autosport. Het is een prachtig statement, aangezien het eigenlijk nog eeuwig zonde is dat we De Vries nooit in de Formule 1 hebben kunnen zien. Aan het einde van de rit stond de man uit Sneek zeven punten voor Edoardo Mortara, en stonden zeven coureurs binnen vijftien punten van De Vries. Het geeft maar aan hoe ongelofelijk spannend de Formule E eigenlijk is.

Jeffrey Herlings

Wereldkampioen MXGP

9 GP-zeges

15 manche-zeges

Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing Foto: Ray Archer

Nog een Nederlandse wereldkampioen. Jeffrey Herlings kende een fantastisch seizoen in de hoogste klasse van de motorcross. Ondanks een blessure die hij opliep in Nederland en een gemiste GP stond hij aan het einde van het seizoen bovenaan. De voorsprong op concurrent Romain Febvre bedroeg slechts vijf punten. Met name in de tweede helft van het seizoen werd Herlings een dominante factor en kwam hij echt goed los. Door wat pech werd het in de laatste krachtmetingen nog spannend, maar in de laatste manche van het laatste evenement reed hij gecontroleerd hij naar de overwinning en daarmee het kampioenschap. Het leverde zijn tweede wereldtitel in de topklasse op, en zijn vijfde in totaal.

Racing Team Nederland

Winnaar LMP2 Pro-Am Cup WEC

4 zeges

Tweede plaats op Le Mans

#29 Racing Team Nederland Oreca 07 - Gibson LMP2: Frits Van Eerd, Giedo Van Der Garde, Job Van Uitert Foto: JEP / Motorsport Images

In het FIA World Endurance Championship was de Pro-Am Cup dit jaar een nieuwe subklasse. Binnen de LMP2-klasse reikte de organisatie een prijs uit aan het beste team met een bronzen rijder, de categorie waar Frits van Eerd in valt. Hij en Racing Team Nederland wilden deze prijs winnen en dat is gelukt. Het team won vier van de zes races in het seizoen 2021. Drie van die zeges werden behaald door het vaste rijdersteam met Van Eerd, Giedo van der Garde en Job van Uitert. De laatste twee coureurs kregen echter corona in Monza. Daardoor vielen Paul-Loup Chatin en Nyck de Vries in. Ondanks deze last-minute wijzigingen werd ook deze race gewonnen. In Le Mans kende het team wat tegenslag met meerdere incidenten, maar een sterke comeback leverde alsnog een tweede plaats op. Het was de eerste keer dat Racing Team Nederland het podium haalde in de beroemdste endurancerace ter wereld.

Robin Frijns

Kampioen LMP2 WEC

3 zeges, waaronder Le Mans

#31 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2, Robin Frijns, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi Foto: JEP / Motorsport Images

In het algemene klassement van de LMP2 stapte het Belgische Team WRT dit jaar binnen als volkomen nieuwe naam. WRT heeft natuurlijk veel successen gekend met GT’s, maar nog nooit reden ze met prototypes. Hun entree was bijzonder succesvol. Met Robin Frijns in het team won de #31 drie races, waaronder de 24 uur van Le Mans. In Le Mans lag de zusterauto richting het einde van de race voor, en leek WRT zelfs op een 1-2 af te gaan. In de allerlaatste ronde ging die wagen stuk, waardoor de wagen van Frijns, die eerder in de race al aan de leiding lag maar problemen kende, toch de zege pakte. Voor het eerst sinds 2017 won er een Nederlander in de LMP2, al reed Ho-Pin Tung destijds officieel wel onder de Chinese vlag.

Rinus van Kalmthout

Zege Indianapolis GP IndyCar

1 snelste ronde

Rinus VeeKay, Ed Carpenter Racing Chevrolet Foto: Jake Galstad / Motorsport Images

Sinds vorig jaar rijdt Rinus van Kalmthout in de IndyCar Series. Na een ietwat wisselvallig verlopen debuutseizoen schoot VeeKay dit jaar uit de startblokken. In de vijfde race van het jaar pakte de Nederlander op het Grand Prix-circuit van Indianapolis zijn eerste zege in de topklasse van de Amerikaanse single-seaters. In de tweede helft van het seizoen liep de vorm wat terug, maar met zijn zege bewees Van Kalmthout dat hij zeker uit het juiste hout gesneden is en dat hij een rijder is waar je altijd rekening mee dient te houden.

Larry ten Voorde

Kampioen Porsche Supercup met 4 zeges

Kampioen Porsche Carrera Cup met 8 zeges

Larry ten Voorde, GP Elite Foto: FIA Formula One World Championship

Een veel betere combinatie dan Larry ten Voorde en een Porsche 911 zul je niet snel tegenkomen. Met veel overtuiging prolongeerde hij zijn titels in de Porsche Supercup en de Porsche Carrera Cup Duitsland. Met name in de Supercup, die in het voorprogramma van de Formule 1 rijdt, viel hij op. Zo pakte hij een indrukwekkende overwinning in de straten van Monaco. In de thuisrace op Zandvoort moest hij het doen met de vijfde plaats, maar over het hele jaar was hij duidelijk de sterkste met opvallend genoeg even veel punten als in 2020, 155 om precies te zijn.

Speciale vermeldingen

Jarno Opmeer Mercedes

Naast deze topprestaties is er nog meer waar we als Nederland trots op kunnen terugkijken. Zo hebben we met Jarno Opmeer voor de tweede keer op rij de Formule 1 Esports-kampioen. Met vier zeges en drie tweede plaatsen was hij niet meer in te halen door de concurrentie.

Ook in de Formule 2 hebben we Nederlandse successen gezien. Richard Verschoor won in Silverstone de tweede sprintrace op zaterdag. Jammer genoeg moest Verschoor wegens gebrek aan budget zijn seizoen vroegtijdig afbreken, maar in Abu Dhabi kon hij toch nog voor het finale weekend instappen bij het team van Charouz. Bent Viscaal pakte daarnaast twee podiumplaatsen. Een tweede plek in sprintraces op Monza en Jeddah bezorgden de Tukker een veertiende plaats in het kampioenschap.

Ook Tom Coronel pakte in de toerwagens weer de nodige podiumplaatsen. In de TCR Europe won hij een race op Zandvoort en ook in het WTCR mocht hij meerdere malen de gang naar het podium maken.

In het Amerikaanse IMSA-kampioenschap was Renger van der Zande dicht bij een zege in de 24 uur van Daytona, totdat een klapband in de laatste tien minuten roet in het eten gooide. Met Chip Ganassi Racing won hij wel de race in Detroit. Jeroen Bleekemolen stond in de LMP3-klasse ook een aantal keer op het podium, maar heeft de hoogste trede niet gehaald in 2021.

Tot slot nog even aandacht voor Loris Hezemans. De in België geboren coureur debuteerde dit jaar in de NASCAR Xfinity Series. Hij reed een aantal races en racete daarnaast in de NASCAR Whelen Euro Series, waarin hij zijn tweede titel behaalde. Volgend jaar zal hij op een paar banen in actie komen in de Cup Series, de hoogste klasse die er is. Dat is wel het noemen waard, aangezien het zelden voorkomt dat een Nederlander zijn geluk beproeft in de Amerikaanse stockcars.