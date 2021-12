Interview Alain Prost: "Dit is het mooiste F1-seizoen ooit geweest"

We treffen Alain Prost in de paddock van het Yas Marina Circuit na wat een knotsgekke ontknoping van een even zo krankzinnig seizoen is geweest. Max Verstappen staat dan - hetzij nog met potlood - als wereldkampioen genoteerd, al heeft Mercedes daar hele andere gedachten over. De brigade van Toto Wolff tekent zoals bekend protest aan en Prost kan zich wel het één en ander voorstellen bij de onvrede. "De afhandeling met de safety car was misschien toch niet correct. In mijn optiek was dat op het randje, al blijft het als buitenstaander altijd lastig te beoordelen. Maar vreemd was het wel”, begint Prost het gesprek met Motorsport.com Nederland.

Zonder geluk vaart niemand wel

Na de race en alle klaagzangen is wel geopperd dat een code rood het beste salomonsoordeel zou zijn geweest. Prost had er echter ook wel iets voor gevoeld om de letter van de wet te volgen. “Normaal gesproken had je moeten wachten totdat alle auto's met een rondje achterstand voorbij de safety car waren en ja, dan waren we inderdaad zo'n beetje achter die safety car geëindigd. Oordelen is link omdat je niet alle informatie hebt en ook niet weet wat er tegen de teams is gezegd, maar ik kan de frustratie van Mercedes op zich nog wel begrijpen."

Het Formule 1-seizoen afsluiten achter de safety car wilde wedstrijdleider Michael Masi echter niet en voor die keuze valt ook veel te zeggen. Het zou de spreekwoordelijke nachtkaars zijn die absoluut niet past bij wat een historisch seizoen is geweest. "Aan de andere kant heb je soms ook gewoon wat geluk nodig en ik moet zeggen dat Max verder heel weinig geluk heeft gehad dit jaar", weet ook Prost. "Het is net als in het echte leven: als je eenmaal zo'n buitenkansje krijgt, dan moet je die met beide handen aangrijpen." Ondanks kramp in zijn rechterbeen heeft Verstappen dat gedaan en met bandenwissels op de juiste momenten valt hetzelfde van Red Bull Racing te zeggen.

Klaar voor de machtsgreep

Het maakt dat Verstappen een waardig kampioen is, al had Prost die conclusie bij iedere afloop wel durven trekken. "Beide coureurs hebben ons dit jaar een ongelooflijke show gegeven en beide coureurs verdienden het om wereldkampioen te worden. Zo simpel is het. Op basis van dit seizoen kun je ook niet kiezen tussen Max en Lewis, je moet ze eigenlijk samen beoordelen. Natuurlijk kun je overal wel over praten, ook over Silverstone, maar aan het eind van de rit hadden ze het allebei verdiend. Dit scenario is in ieder geval goed voor de Formule 1 en ook goed voor Max, al is het misschien ergens jammer dat het jaar met controverse is geëindigd." Na zo'n intense titelstrijd op en ook naast de baan leek die controverse echter onvermijdelijk. Zeker als je bedenkt dat Mercedes al een advocaat in de arm had genomen.

Tijdens die intense titelstrijd heeft Verstappen in ieder geval een stap gezet in zijn persoonlijke ontwikkeling, zo concludeert de wereldkampioen van 1985, 1986, 1989 en 1993. "Max heeft dit jaar eigenlijk het perfecte seizoen gedraaid. Toen hij nog maar net begon in de Formule 1 weet ik nog heel goed dat we zeiden 'hij heeft de snelheid, hij heeft eigenlijk alles, maar hij maakt nog veel fouten doordat hij te graag wil'. Maar dat is ook normaal als je nog jong bent. In het afgelopen jaar heeft Max bijna geen fout meer gemaakt. Misschien alleen die tijdens de kwalificatie in Jeddah, maar goed, daar was hij ook zo waanzinnig hard aan het pushen", lacht Prost. "Dit jaar was hij er wel klaar voor om de top te bestormen."

Het mooiste F1-jaar aller tijden

Dat laatste is zoals bekend gebeurd en ervaringsdeskundige Prost sluit niet uit dat er snel meer succes volgt voor de Limburger. "Als je eenmaal een wereldtitel op zak hebt, dan rijd en denk je daarna anders. De druk wordt in ieder geval minder. Hij zal nog beter weten wanneer hij moet pushen en wanneer niet en hij zal aan het eind van de rit een nog betere coureur worden." Maar wat de toekomst ook moge brengen, Verstappen staat in ieder geval al te boek als triomfator van wat Prost het mooiste Formule 1-seizoen aller tijden noemt. "Als je naar het volledige plaatje kijkt, dan is dit absoluut het mooiste F1-seizoen ooit geweest. En daarmee bedoel ik de show, het sportieve plaatje, de populariteit en het feit dat steeds meer jonge mensen naar de Formule 1 kijken. In dat opzicht is dit zeker het beste seizoen ooit geweest."