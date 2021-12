Bottas heeft veel geleerd van Hamilton in vijf jaar bij Mercedes

In september werd duidelijk dat de toekomst van Valtteri Bottas niet meer bij Mercedes ligt. Eerst was daar de aankondiging dat hij een meerjarige overeenkomst bij Alfa Romeo had afgesloten, daags daarna volgde de bevestiging van wat velen al aan zagen komen: dat zijn plek bij Mercedes wordt overgenomen door George Russell. De Grand Prix van Abu Dhabi was vervolgens de laatste race van de vijf jaar durende samenwerking van Bottas en Mercedes, maar ook van de Fin en teamgenoot Lewis Hamilton. Een uiterst succesvolle periode, waarin Hamilton vier keer wereldkampioen werd en Mercedes vijf keer op rij de titel bij de constructeurs pakte.

In vijf seizoenen kwam Bottas tien keer als winnaar over de streep en pakte hij twintig poles. Toch stond hij vrijwel altijd in de schaduw van Hamilton, mede doordat de Brit de lat ieder jaar hoger weet te leggen. “Wat echt heel indrukwekkend is bij Lewis, is dat hij zich nog steeds ieder jaar weet te ontwikkelen. Hij heeft zoveel ervaring in de Formule 1, maar toch is hij in staat om steeds meer te leren en beter en beter te worden”, antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. “Natuurlijk heb ik me ieder jaar ontwikkeld als coureur, maar dat geldt ook voor Lewis. En het komt niet vanzelf, maar hij werkt ervoor. Hij weet namelijk dat de tegenstand ieder jaar sterker en sterker wordt.”

Hoewel hij er nooit in slaagde om de successen van Hamilton bij Mercedes te evenaren, heeft Bottas op veel fronten wel het nodige gehad aan de samenwerking met de succesvolste F1-coureur aller tijden. “Ik heb absoluut veel dingen van hem geleerd qua rijden en qua afstelling, veel kleine dingen hier en daar. Het is echter indrukwekkend dat het hem nog steeds lukt om een hoger niveau te halen en het nooit op zijn gemak doet. Hij wil altijd meer uit zichzelf en het team om hem heen halen. Dat is ieder jaar eigenlijk zo geweest en hij blijft maar beter worden.”