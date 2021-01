Briatore over nieuwe Renault-chef: "Geen ervaring? Geen probleem"

Renault staat aan de vooravond van een flinke reorganisatie in de top van het team: de huidige teambaas Cyril Abiteboul zou een rol gaan vervullen bij Alpine, het sportwagenmerk van Renault, terwijl Marcin Budkowski, de huidige directeur van de F1-stal, de rol van teambaas over zal nemen. Brivio zou dan leiding moeten gaan geven aan de complete F1-organisatie.

Opnieuw een Italiaan aan het roer van Renault/Alpine en dus zocht de Gazzetta dello Sport Flavio Briatore op, de vorige – uiterst succesvolle maar ook omstreden – Italiaanse chef van de Franse stal. De inmiddels 70-jarige Briatore vindt het desgevraagd geen enkel bezwaar dat Brivio totaal geen ervaring heeft in de Formule 1. “Ik wist helemaal niets toen ik aantrad. Ik had nog nooit een race gezien en won vervolgens zeven wereldtitels.”

Briatore doelt op de jaren tachtig, toen hij door de familie Benetton bij het gelijknamige team werd aangesteld. Hij bouwde dat team in de jaren negentig – met Michael Schumacher – uit tot een formidabele macht die twee rijderstitels en één constructeurstitel in de wacht sleepte. In het begin van deze eeuw stond hij vervolgens aan de basis van de terugkeer van Renault en de vier wereldtitels die dat team in 2005 en 2006 met Fernando Alonso behaalde.

“Renault zal ongetwijfeld gegronde redenen hebben om hem in te huren en zijn onervarenheid zal geen enkel probleem zijn. Uiteindelijk gaat het er om dat hij mensen aan het werk zet en binnen een paar maanden zal hij echt wel weten wat hij moet doen”, aldus Briatore die nog steeds belangenbehartiger is van de nieuwe Alpine-coureur Alonso. “Het zal geen probleem zijn, tenminste dat was het voor mij niet. Brivio gaat aan de slag bij een team dat groeiende is en in Alonso een exceptionele coureur heeft. Dat is wat uiteindelijk bepalend is: prestaties. Het draait er allemaal om dat je een auto hebt die snel is.”