Suzuki MotoGP-baas Brivio in beeld voor topfunctie bij Alpine F1

Afgelopen seizoen won Suzuki voor het eerst sinds de terugkeer in de MotoGP de wereldtitel en dat succes werd gevierd onder aanvoering van teammanager Brivio. Mogelijk blijkt het ook het (voorlopig) laatste kunststukje dat hij bij de tweewielers heeft opgevoerd. Hoewel er geen officiële bevestiging is van de transfer of van een vertrek bij Suzuki hebben bronnen aan Motorsport.com laten weten dat hij mogelijk de overstap maakt naar een hoge functie binnen Alpine. Naar verluidt is dit onderdeel van een herstructurering van het management van het F1-team van het merk.

De huidige Alpine-teambaas Cyril Abiteboul heeft van Renault CEO Luca de Meo al de taak gekregen om een strijdplan op te zetten voor de Formule 1-formatie. Daarbij gaf de Fransman al aan dat het niet zeker was of hij na 2020 ook in de sport actief zou blijven. Hij zou nu in beeld zijn om een hoge functie te krijgen binnen het merk Alpine. Marcin Budkowski, op dit moment directeur van het in Enstone gevestigde F1-team, zou als gevolg hiervan door kunnen stromen naar een rol als teambaas, terwijl Brivio mogelijk een CEO-achtige rol gaat bekleden.

Herstructurering komt niet uit de lucht vallen

Eind 2020 vertelde Abiteboul al wel dat zijn focus lag op wat het beste was voor Alpine. “Ik ben aan een missie begonnen”, zei hij. “Onderdeel van die missie is dat er een aantal voorstellen komen qua structuur, maar daar wil ik hier en nu absoluut nog niets over zetten. Wat ik wel kan vertellen is dat ik in de context van die missie tot het eind van het jaar [2020] volledig toegewijd blijf aan mijn rol als teambaas.”

Ten tijde van de onthulling van de naamswijziging van Renault naar Alpine hintte De Meo er al op dat de nieuwe baas van Alpine daar de volledige focus op moet hebben. “We hebben verantwoordelijkheden voor de verschillende onderdelen”, vertelde hij. “Een van de taken is het opzetten van een dealernetwerk, de andere is het runnen van een Formule 1-team. Je hebt dus iemand nodig die aan de touwtjes trekt. Maar vertrouw erop dat wij dit soort dingen kunnen organiseren. We doen het met de andere merken (van Renault) en Cyril is absoluut een belangrijk onderdeel van het verhaal.”

Brivio oude bekende van De Meo

Een overstap van Brivio naar de Formule 1 zou zeer verrassend zijn, maar tegelijkertijd zou een stap naar Alpine deels te verklaren zijn. Tussen 2007 en 2010 werkten hij en De Meo samen bij het MotoGP-team van Yamaha. De Meo was destijds hoofd marketing van FIAT, dat sponsor was van het Yamaha van teammanager Brivio. De Italiaan begon zijn carrière in 1990 bij het World Superbike-project van Yamaha, waarna hij in 2002 naar de MotoGP-afdeling vertrok. Hij speelde in 2004 een belangrijke rol in de komst van Valentino Rossi naar de Japanse fabrikant en samen werden grootse successen geboekt. In 2010 verliet Brivio zijn post als teammanager om onderdeel te worden van Rossi’s staf, waarna hij in 2013 naar Suzuki vertrok. Daar overzag hij de voorbereiding op de terugkeer in de MotoGP in 2015 en leidde hij het team in 2020 naar de wereldtitels voor rijders en constructeurs.