Via Instagram heeft Flavio Briatore bekendgemaakt dat hij een hartoperatie heeft ondergaan in het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan. Bij de ingreep is een goedaardige tumor verwijderd, die kort daarvoor bij een routinecontrole werd opgemerkt. De operatie is succesvol verlopen en inmiddels is de ondernemer en voormalig Formule 1-teambaas alweer ontslagen uit het ziekenhuis. "Medische preventie is de sleutel! Na een routinecontrole heb ik een hartoperatie ondergaan omdat ik een goedaardig gezwel had. Die is verwijderd middels een minimaal invasieve ingreep", schrijft Briatore bij zijn video op Instagram. "De procedure is uitstekend geslaagd."

Briatore was al een succesvol zakenman toen hij in 1989 door zakenpartner Luciano Benetton werd aangesteld als commercieel directeur van het Benetton F1-team. Toen het management van de renstal kort daarna werd ontslagen, werd de Italiaan naar voren geschoven als de nieuwe teambaas. Onder zijn leiding werd Benetton in 1994 en 1995 wereldkampioen met Michael Schumacher. Ook na de overname van het team door Renault in 2002 bleef Briatore aan het roer staan en dat leidde opnieuw tot succes, want in 2005 en 2006 werd Fernando Alonso wereldkampioen voor de formatie.

In 2009 vertrok Briatore uit de Formule 1 vanwege zijn betrokkenheid bij 'Crashgate'. Voor zijn aandeel in het schandaal kreeg hij aanvankelijk een schorsing voor onbepaalde tijd, al werd die straf door de rechter verscheurd. Sindsdien heeft de inmiddels 73-jarige Briatore niet meer in F1 gewerkt, al heeft hij zich de afgelopen jaren wel weer enkele malen laten zien bij F1-races. Zo was hij begin deze maand nog aanwezig bij de Grand Prix van Bahrein.