Herbert: "Verstappen en Hamilton samen in een F1-team werkt niet"

Max Verstappen en Lewis Hamilton worden door menigeen in de top-vijf beste Formule 1-coureurs aller tijden geplaatst. In het F1-seizoen 2021 kwam het duo elkaar op de baan geregeld tegen, met als absolute hoogtepunt de laatste ronde van de Grand Prix van Abu Dhabi van dat jaar, waarbij de Red Bull-coureur de titel pakte. Dat jaar begon ook het moddergooien, iets wat nu nog geregeld aan de orde is. Johnny Herbert denkt in ieder geval niet dat beide heren ooit ploegmaten worden.

"Ik denk niet dat Max en Lewis in een team gaat werken", zegt de oud-F1-coureur tegen Grosvenor Sport. "In F1 komt er altijd een moment dat het stokje wordt overgedragen naar een volgende rijder, in dit geval Max. Lewis is echter ontzettend goed en nog altijd in staat om Max te verslaan. Je moet daarvoor wel in de juiste positie én bij het juiste team zitten. Max zit nu met Sergio Perez bij Red Bull in zo'n situatie. Dit gold voor Michael Schumacher en mij, voor Sebastian Vettel met Mark Webber en voor Mika Hakkinen met David Coulthard. Er is altijd een coureur met een streepje voor. Mocht je dat weten, dan is het zaak om alles uit ze te halen. Dat toont de geschiedenis wel aan."

In 2021 steeg de rivaliteit tussen Verstappen en Hamilton tot grote hoogte, iets wat vandaag de dag nog steeds merkbaar is. In onder meer Silverstone, Monza en Jeddah knalden de meervoudig wereldkampioenen dat jaar tegen elkaar aan. Door die rivaliteit en het feit dat beide rijders ontzettend goed zijn, is een samenwerking volgens Herbert niet waarschijnlijk. "Het is uiterst zeldzaam dat de twee beste coureurs in een team komen. Het was bijvoorbeeld heel lastig om Alain Prost en Ayrton Senna onder controle te houden in een dominantie situatie. Gerhard Berger zei ooit tegen me dat hij niet met Michael in een team wilde. Hij wist namelijk hoe Flavio Briatore met Michael werkte."