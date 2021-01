Vasseur: Samenwerking met merk Alfa Romeo cruciaal voor toekomst

In 2017 maakte de toen nieuwe teambaas Fred Vasseur, die uiterst succesvol was met ART Grand Prix in de opstapklassen, snel de Honda-deal van Sauber ongedaan en ging hij een alliantie aan met Ferrari. Zustermerk Alfa Romeo prijkte vanaf 2018 op de wagen, een jaar later verdween Sauber zelfs helemaal uit de naam van het team.

Voor Ferrari was het een mooie kans om een B-team te strikken, waar het een rijder uit de academie kon stallen. Bij Sauber leerde Charles Leclerc de kneepjes van het vak en mag Kimi Raikkonen uitbollen. Antonio Giovinazzi is inmiddels de volgende man uit de Ferrari-stal die er zich mag bewijzen, terwijl Ferrari met Haas nog een tweede team heeft gevonden waar het junior Mick Schumacher ervaring kan laten opdoen.

Ook voor het Zwitserse team is de deal, die in 2021 verder zal lopen, van levensbelang. Niet alleen omwille van sponsorgeld, maar omdat het voormalige Sauber ook naast het circuit wel vaart bij de samenwerking.

"Voor ons is dit cruciaal", vertelt teambaas Vasseur in een exclusief gesprek met Motorsport.com. "Ik wil het niet over de financiële kant van de zaak hebben, al speelt die zeker een rol. Maar het is ook de motivatie die een team krijgt en het feit dat je meer mensen kan aantrekken en het bedrijf kan laten ontwikkelen voor de toekomst. We hebben dit soort interne motivatie nodig. Het feit dat Alfa Romeo, de eerste wereldkampioen in de F1-historie, de samenwerking met ons wil uitbouwen is niet alleen een beloning, maar het is ook de volgende stap voor ons bedrijf."

In Zwitserland werkt Sauber Motorsport ook aan de ontwikkeling van de Alfa Giulia GTA en GTAm personenwagens zodat het team niet alleen wordt afgerekend op resultaten, die weliswaar beter moeten na een schamele achtste plaats in 2020. "We werken ook samen op het automotive gebied, wat een goede samenwerking is voor ons. We hebben de GTA en GTAm voor 2020 in onze fabriek en windtunnel ontwikkeld. Voor ons is het belangrijk om dat soort samenwerking op te bouwen, ook al gaat dat buiten de Formule 1 om. We weten natuurlijk dat we ook onze prestaties op het circuit moeten verbeteren. We moeten niet alleen onze aerodynamisch ontwikkeling verbeteren, maar ook onze globale aanpak. Maar de automotive kant is cruciaal als je de samenwerking tussen een merk en een Formule 1-team wil uitbouwen."