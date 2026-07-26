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Vijf snelle conclusies na de F1 Grand Prix van Hongarije

Lando Norris behaalde zijn eerste overwinning van het F1-seizoen 2026 door vanuit poleposition de Grand Prix van Hongarije te winnen voor McLaren

Motorsport.com
Bewerkt:
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

Norris presteert op een hoger niveau dan tijdens het kampioenschapsseizoen

Lando Norris zorgde voorafgaand aan de race in Hongarije voor enige verbazing door te beweren: “Ik heb in deze helft van het seizoen beter gereden dan ik vorig jaar rond deze tijd waarschijnlijk deed”. In 2025 was hij natuurlijk verwikkeld in een felle titelstrijd met zijn McLaren -teamgenoot Oscar Piastri, maar dankzij de gewijzigde regelgeving heeft het team uit Woking niet echt mee kunnen doen in de strijd om de kopposities.

Daardoor zijn de prestaties van Norris grotendeels onopgemerkt gebleven, maar Hongarije bewees dat de regerend wereldkampioen nog steeds op hetzelfde niveau zit als vorig jaar, zo niet hoger. Het neigt meer naar het laatste, want hij heeft nu het zelfvertrouwen van een wereldkampioen en dat kwam volledig tot uiting tijdens zijn radioberichten in Boedapest.

"Ik ga een voorsprong van 10 seconden opbouwen, zelfs zonder nieuwe banden", zei hij scherp tegen race-ingenieur Will Joseph, toen hij vlak achter de toenmalige koploper Piastri reed. De Brit kreeg uiteindelijk gelijk, want hij schoot tijdens de pitstopperiode voorbij zijn teamgenoot, waarna hij minstens 10 seconden voorsprong opbouwde op de Australiër – die uiteindelijk uitviel.

Het was niettemin een indrukwekkende overwinning voor Norris, de twaalfde in zijn carrière en de eerste van 2026, waardoor hij vijfde blijft in het kampioenschap, achter zowel de Ferrari’s als de Mercedes-auto’s. Met andere woorden: de 26-jarige haalt het maximale uit die MCL40, wat hij met de MCL39 aantoonbaar niet deed, gezien het feit dat Max Verstappen op de laatste dag nog kans maakte op de titel van 2025.

- Ed Hardy

Een gemiste kans voor Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

 den vanwege de aard van het circuit voorafgaand aan de Hongaarse GP als favorieten bestempeld, maar Ferrari slaagde er niet in die verwachtingen waar te maken. Op vrijdag verliep alles vrij goed, en op zaterdag bijna ook. De ronde van Lewis Hamilton kwam slechts 0,012 s tekort voor de pole – en Andrea Stella, wiens coureur sneller was, zei die avond dat het meer een gemiste kans voor Ferrari was dan een indicatie van het tempo van McLaren. Wat de situatie voor Hamilton nog erger maakte, was dat hij vervolgens de tweede startplaats verloor nadat hij een straf had gekregen voor het hinderen van een andere McLaren-coureur direct na het voltooien van zijn laatste ronde.

Ferrari had nog steeds kunnen hopen om met Charles Leclerc om de overwinning te strijden, maar de Monegask was in de eerste ronde nogal voorzichtig, waardoor niet alleen Oscar Piastri, maar ook Max Verstappen en zijn teamgenoot hem konden passeren.

Dus ondanks alle snelheid die Ferrari zogenaamd in Hongarije had, slaagde het er nooit in die daadwerkelijk te tonen of te benutten, zonder strategisch iets te bedenken om de gevolgen van een teleurstellende zaterdag te compenseren.

- Oleg Karpov

Het wil maar niet lukken voor Russell

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto door: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

Volgens onze berekeningen is het nog nooit voorgekomen dat een coureur na de zomerstop zo’n grote achterstand heeft goedgemaakt om wereldkampioen te worden. We hebben het natuurlijk over George Russell, die na nog meer pech tijdens de Grand Prix van Hongarije een achterstand van 59 punten heeft op zijn teamgenoot Kimi Antonelli, de leider in het kampioenschap.

Russell begon de race als zesde, maar zakte in de eerste ronde naar de achterhoede door een anti-stall bij de startlichten, waarna hij zich uiteindelijk knap terugvocht naar de zevende plaats – vier posities achter Antonelli. Zo verloopt het seizoen van de Brit tot nu toe: hij zet één stap vooruit, maar lijdt er vervolgens twee achteruit. Zo had hij in Barcelona, Oostenrijk en Silverstone 43 punten van Antonelli’s voorsprong afgeschaafd, maar die opmars werd afgelopen weekend in Spa en nu in Boedapest tot stilstand gebracht.

De favoriet van voor het seizoen kan het momentum gewoon niet vasthouden en nu het seizoen halverwege is, begint de tijd voor hem te dringen. Met een achterstand van 59 punten op zijn Mercedes-teamgenoot lijkt het erop dat dit een te grote achterstand is om nog goed te maken. 

- Ed Hardy

Aston Martin is niet langer het traagste team in de Formule 1

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

De dagen dat Fernando Alonso en Lance Stroll op F1-zondagen als rijdende chicanes fungeerden, zijn eindelijk voorbij. Het langverwachte – en broodnodige – upgrade-pakket van Adrian Newey wierp op de Hungaroring meteen zijn vruchten af.

Slechts een week nadat hij in de kwalificatie op Spa twee seconden langzamer was dan de traagste Cadillac, bereikte Alonso voor het eerst dit seizoen de Q2 in een kwalificatiesessie van de Grand Prix van , een duidelijk teken dat de 16 nieuwe onderdelen die Aston Martin vrijdag had geïntroduceerd precies werkten zoals bedoeld.

Stroll kon zaterdag het tempo van de Spanjaard niet helemaal bijhouden, maar beide coureurs konden eindelijk een competitieve race rijden, waardoor Aston Martin plotseling een echte bedreiging werd voor de middenveldteams. Alpine, nu is het jullie beurt.

Ze zijn natuurlijk nog een eind verwijderd van wat je uiteindelijk zou verwachten van de combinatie Alonso-Newey-Honda, maar deze eerste grote upgrade heeft al opgeleverd wat de chief trackside officer van het team, Mike Krack, had gehoopt: de kans om daadwerkelijk tegen andere auto’s te racen in plaats van alleen maar achter hen aan te rijden.

- Federico Faturos

De GP van Hongarije was precies wat F1 2026 ieder weekend zou moeten zijn

Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Na weekenden op de energy-starved circuits van Silverstone en Spa-Francorchamps heeft het raceweekend op de Hungaroring een veel natuurlijker beeld opgeleverd. In feit had het alle ingrediënten die een F1-race anno 2026 interessant maken.

De openingsfase kende voldoende actie en daarna bleek inhalen ook mogelijk, maar was het niet te makkelijk. Het was zelfs verfrissend na alle boost-inhaalacties en het vermaledijde yoyo-racen dat we dit jaar te vaak hebben gezien. De actie van Max Verstappen op Lewis Hamilton was een schoolvoorbeeld van hoe racen moet zijn, net zoals de moves van Hamilton buitenom bij Isack Hadjar en Arvid Lindblad.

Tel daarbij op dat de topteams zeker in de openingsfase van de race dicht bij elkaar zaten en dat er qua strategie voldoende variatie was, iets waar bandenleverancier Pirelli al lange tijd naar op zoek is. Al deze factoren hebben de Grand Prix van Hongarije een enerverende race gemaakt – niet in de zin van de Tiktok-generatie met 84 inhaalacties in tien seconden, maar wel met een fatsoenlijke balans.

Het is jammer dat zoiets met deze power units niet haalbaar is op circuits als Silverstone en Spa, maar de laatste race voor de zomerstop heeft in ieder geval aangetoond wat F1 2026 eigenlijk zou moeten zijn, in plaats van een race vol inhaalacties die uiteindelijk niets betekenen.

- Ronald Vording

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