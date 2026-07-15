F1-panel: Moeten F1-motoren in 2031 echt weer luider worden?

FIA-president Mohammed Ben Sulayem en zijn F1-tegenhanger Stefano Domenicali willen graag dat F1-auto's vanaf 2031 of zelfs 2030 terugkeren naar atmosferische V8's.

De meerderheid van de power unit-fabrikanten lijkt op één lijn te zitten over duurzame brandstoffen en een bescheiden mate van elektrificatie, resulterend in een goedkopere en minder complexe formule.

Naast de kosten is een van de belangrijkste redenen die Ben Sulayem aanhaalt dat F1 het volume moet opschroeven en de fans moet geven wat ze willen door luidere V8-motoren te bieden, die doen denken aan het tijdperk van vóór 2014. Maar is dat per definitie een goed idee? En betekent luider noodzakelijkerwijs beter? Onze schrijvers geven hun mening.

Het gaat niet om volume, meer om de turbo - Kevin Turner

Betogen dat F1 simpelweg luider zou moeten zijn, zou waarschijnlijk geen slimme zet zijn. Van alle uitdagingen waar de autosport voor staat, staat ‘geluidsoverlast’ niet hoog op de lijst, maar het staat er wel op. Motorgeluid is tenslotte verspilde energie, dus misschien is het beter om dat niet te veel op te hemelen… Dat gezegd hebbende, is het geluid van raceauto's voor veel fans belangrijk. Ik betwijfel of velen van ons het boven geweldig racen, snelle machines en topcoureurs zouden zetten op een lijst met ‘grootste wensen’, maar het heeft ongetwijfeld invloed op hoe we autosport beleven en erop reageren. Het is onderdeel van de fysieke ervaring die mensen aantrekt. Maar het pure volume is een beetje een dwaalspoor. De huidige auto's zijn niet stil en je zou kunnen stellen dat de V8's uit het vorige tijdperk te luid waren. Wat belangrijk is, is de aard van het geluid.

Turbo's zijn gewoon auditief minder bevredigend. Ja, Porsche’s zescilinder lijnmotor is op Le Mans ongelooflijk evocatief geworden, maar vraag de meeste mensen wat hun favoriete motorgeluid is en de meesten zullen V8's, V10's of V12's kiezen – of misschien achtcilinder lijnmotoren en V16's als ze wat ouder zijn.

Foto door: JEP

De lage rasp van de ongelooflijk krachtige F1-auto's uit de jaren tachtig is nu behoorlijk nostalgisch, maar haalt het niet echt bij de hogere toonhoogtes van een grotere atmosferische krachtbron, die toevallig ook luider zijn. Of, anders gezegd: luister naar alle auto's in het huidige Hypercar-veld van het World Endurance Championship op hetzelfde volume en kies een favoriet: ik durf te wedden dat je de Cadillac V8 of Aston Martin V12 kiest.

Geluid speelt nauwelijks een rol - Jake Boxall-Legge

Geluid is voor mij niet allesbepalend - sterker nog, het speelt nauwelijks een rol. Ik heb liever dat het eruitziet alsof de coureur de auto maar net onder controle heeft, zich vastklampend op een manier waartoe wij gewone stervelingen niet in staat zijn. Het zou gelijk moeten staan aan een gevechtspiloot die een straaljager door zware turbulentie loodst, toeschouwers verbluft met gewaagde trucs en eventuele passagiers voldoende misselijk maakt.

Dus ik heb geen bezwaar tegen de huidige aandrijflijnen, en ik vind het niet erg om gestraft te worden wanneer ik vergeet oordoppen mee te nemen. Het is nog steeds oorverdovend door de tunnel van Monaco, en de auto's brullen nog steeds als een troep leeuwen die achter een gewonde impala aan zit.

Maar als we luidere motorgeluiden krijgen, begrijp ik niet waarom er zo'n roep is om de vervelende rasp van een V8. Van de vele motorgeluiden waarmee F1 door de jaren heen is bedeeld, stoot de V8 weinig meer uit dan een vlakke, brave-huis-tuin-en-keuken-, chicken korma met witte rijst-, aan Coldplay grenzende timide klank. Het is saai.

Niemand vond ze goed toen ze de V10's vervingen. Terwijl die motor met meer cilinders verschillende lagen had in zijn geluid, een basachtige toon met daarboven hogere kreten, kan de V8 geen enkele diepte bieden. De V10 was een operazanger, de V8 Anthony Kiedis.

Gerhard Berger drives a Ferrari 412T1B with an iconic-sounding V12 engine Photo by: Motorsport Images

En de V12's waren nog beter. Nu ik onlangs het genoegen had om de door een Lamborghini V12 aangedreven McLaren-testauto in levenden lijve te horen (binnenkort in het tijdschift van Autosport), was dit nog rauwer. Hij bevatte kracht en brutaliteit, maar ook de mooie en poëtische ondertonen. Een V12 speelde jarenlang de soundtrack van Ferrari, huilend door het park van Monza. Dit was geen lawaai, noch geluid: dit was muziek.

Of je het geluid van de huidige motoren nou mooi vindt of niet, het heeft tenminste een verhaal te vertellen. Een V8 kan me niet inspireren tot enige allegorie voor zijn geluid, behalve dat hij gewoon luid is puur om het luid zijn.

V8 het juiste idee, maar is F1 niet verder dan dat? - Filip Cleeren

Ik kan en wil Jake's proza waarin hij de V12 bezingt niet evenaren, en ik ben het ermee eens dat het waarschijnlijk de beste motor is die ik in levenden lijve heb gehoord. Een achtergrond in het verslaan van de 24 uur van Le Mans is de beste leerschool om een sommelier van motorgeluiden te worden, en er is iets aan de frequenties die uit een V12 komen dat hem veel interessanter maakt dan het directe gegrom van een V8.

Ik begrijp de redenering achter de wens voor een agressiever en aantrekkelijker geluid dan de huidige gedempte en blikkerig klinkende V6-turbohybrides, hoewel ik ze sindsdien meer ben gaan waarderen. Maar ik vind niet dat de V8 van vóór 2014 zo aangenaam klonk vergeleken met de kippenvel bezorgende kreten van de voorafgaande V10.

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Ik wil hier niet de saaie figuur zijn, maar er zijn ook een paar andere neveneffecten van deze V8-push waar misschien niet echt goed over is nagedacht. Er is een decennium verstreken sinds luide motoren deel uitmaakten van F1, en de serie bevindt zich nu op een heel andere plek, met een jongere fanbase en meer races in steden die zeer waarschijnlijk niet zouden overleven als de decibels de hoogte in schieten. Ik vraag me ook af hoeveel fans echt specifiek een V8 willen, en of hier voldoende robuust onderzoek naar is gedaan.

Een terugkeer naar mooier klinkende V10's of V12's gaat er zeker niet komen vanwege hun omvang en gebrek aan relevantie voor straatauto's, en F1 gaat ook niet afstappen van stratencircuits (sorry, puristen). Dus hoewel atmosferische V8's de richting lijken waarin de stakeholders willen gaan, en ik daar niet tegen ben, vraag ik me af of F1 als bedrijf meegaat in enkele van de ongewenste neveneffecten die ermee gepaard zullen gaan.