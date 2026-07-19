Vijf korte conclusies van de F1-GP van België

Als het regent, regent het flink voor George Russell

"Het had erger kunnen zijn, maar ook veel beter", zei George Russell over zijn derde startplaats in Spa, w , weliswaar profiteerde van de gridstraf van Lando Norris, maar ook ver achterbleef op teamgenoot en kampioenschapsleider Kimi Antonelli, die opnieuw de poleposition veroverde op het circuit in de Ardennen.

Het had zeker beter gekund, want Russell bleef last hebben van zijn raadselachtige tekort aan topsnelheid ten opzichte van teamgenoot Antonelli, iets wat Mercedes nog steeds niet helemaal begrijpt en waardoor de coureur zich „machteloos“ voelde.

Het had ook veel erger kunnen zijn. Al na twee kilometer in de race van zondag bleek dat Russell gelijk had. Russell werd door een ondersturende Lewis Hamilton het grind van Les Combes in geduwd, maar het was niet zijn voormalige teamgenoot met wie hij een appeltje te schillen had.

Russell had überhaupt nooit in dat gevecht terecht mogen komen, maar door een gebrek aan batterijoplading bij het uitkomen van de eerste bocht was hij op het Kemmel-rechtstuk een makkelijke prooi, waarbij hij werd opgejaagd in plaats van zelf de jager te zijn. Het eindresultaat bleek catastrofaal, aangezien titelrivaal Antonelli een gouden kans kreeg om de schade van zijn problemen tijdens de Britse Grand Prix ongedaan te maken en zijn voorsprong in het kampioenschap enorm te vergroten.

Mercedes beschikt misschien wel over het beste totale aandrijflijnpakket, maar in het geval van Russell is dat zowel een zegen als een vloek geweest. Het heeft hem in staat gesteld om vooraan mee te strijden, maar het heeft hem ook al zoveel slapeloze nachten bezorgd, en zondagavond belooft weer een nacht vol woelen en draaien te worden.

- Fil Cleeren

Antonelli zal moeilijk te stoppen zijn

"Hij is hiervoor in de wieg gelegd", zei Toto Wolff zaterdag, toen hem werd gevraagd hoe het komt d -coureur Antonelli er op dit moment zo zelfverzekerd en op zijn gemak uitziet als de beste coureur in de F1, nadat de Italiaan opnieuw de poleposition had veroverd – en dat ook nog eens met een overtuigende voorsprong.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Als je ziet hoe kalm hij eigenlijk is terwijl hij het kampioenschap in handen heeft, en de pech die hij de laatste tijd heeft gehad buiten beschouwing laat, is het niet moeilijk om Wolff te geloven: die man is geboren om F1-races te winnen en het kampioenschap aan te voeren.

Het lijkt er steeds meer op dat hij ook geboren is om een F1-kampioenschap te winnen, nietwaar? Weer een DNF voor Russell gaf Antonelli opnieuw de kans om zijn voorsprong uit te bouwen tot een comfortabele afstand – terwijl het steeds duidelijker wordt dat hij eigenlijk geen geluk nodig heeft om hem in deze strijd te helpen. De Italiaan is dit jaar veruit de snelste Mercedes-coureur. Spa was weer een sterk optreden, waarbij Antonelli al vanaf de eerste ronden van de FP1 op zijn best was.

Een koelbloedige inhaalmanoeuvre op Leclerc om de leiding over te nemen was de kers op de taart voor de jonge Italiaan. Nadat hij die leiding alleen had verloren door de ongelukkige timing van een virtuele safety car, zette hij gewoon de jacht in op de Ferrari – en haalde hij bij de eerste gelegenheid in.

Op dit moment is het erg moeilijk voor te stellen wat Antonelli ervan zou kunnen weerhouden de titel van dit jaar te winnen.

- Oleg Karpov

McLaren zet een stap vooruit nu upgrades in het verschiet liggen

McLaren had vorig seizoen in deze fase van het seizoen al 10 van de eerste 13 Grands Prix gewonnen – toegegeven, we zitten nu twee races eerder op de kalender, maar toch – dus er zal vanavond in Woking waarschijnlijk niet veel gevierd worden.

Toch heeft het team redenen om Spa met een positief gevoel te verlaten, dankzij de prestaties van de MCL40 op het circuit in de Ardennen. Norris bracht zichzelf zaterdag in de race door zich als derde te kwalificeren, voor de Mercedes van Russell en beide Ferrari’s. Door een gridstraf van tien plaatsen moest hij zondag een inhaalslag maken, maar zowel de Brit als Oscar Piastri toonden opnieuw een sterk racetempo.

Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren Foto door: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

Teambaas Andrea Stella heeft al aangegeven dat er vanaf de Hongaarse Grand Prix van komend weekend upgrades zullen worden doorgevoerd, dus het is heel goed mogelijk dat de regerende kampioenen na de zomerstop vaker vooraan mee zullen doen.

- Federico Faturos

Red Bull presteert beter dan verwacht en leert van Silverstone-miserie

Voorafgaand aan de Belgische Grand Prix verwachtte Red Bull een lastig weekend op wat teambaas Laurent Mekies een ‘energy poor’ circuit noemde. Op Silverstone worstelde Red Bull immers ook.

In de praktijk zijn er in Spa-Francorchamps aanmerkelijk meer positieve aanknopingspunten geweest dan verwacht. Zo kreeg Red Bull de RB22 voor de verandering eens vanaf de allereerste training in het juiste window, wat dit jaar bepaald niet vanzelfsprekend is.

Zaterdag gaf Verstappen het goede begin een passend vervolg met een tweede plek in de kwalificatie, al erkende hij ruiterlijk dat hij zonder hulp van Isack Hadjar niet op de eerste startrij had gestaan.

Tijdens de race vielen de virtual safety cars ongelukkig voor de viervoudig wereldkampioen, maar miste Verstappen naar eigen zeggen ook grip op de harde band. Desondanks had Red Bull voorafgaand aan dit wekend hoogstwaarschijnlijk blind getekend voor een podiumplek van Verstappen.

Tel daarbij op dat Hadjar na zijn gridstraf een ijzersterke inhaalrace heeft gereden en Red Bull kan veel meer positieve punten meenemen uit België dan aanvankelijk gedacht.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

- Ronald Vording

Racing Bulls is de laatste tijd een geduchte tegenstander aan de kop van het middenveld, en hun rivalen hadden een sprankje hoop nadat Franco Colapinto van Alpinebeide VCARB’s achter zich liet tijdens de vrijdagtraining en Gabriel Bortoleto van Audi Liam Lawson nipt versloeg voor de laatste Q3-plaats.

De uitslag van de race had heel anders kunnen uitvallen, aangezien Arvid Lindblad, die in de kwalificatie ‘beste van de rest’ was geweest, werd gehinderd door een slecht getimede virtuele safety car-interventie, maar Bortoleto reed toch een solide race en pakte de achtste plaats – en weer vier cruciale punten voor Audi, dat nu slechts één punt achterstand heeft op de als achtste geplaatste Williams in het constructeursklassement.

Maar zelfs met slechts de twee punten van Lindblad tegenover het ene punt van Colapinto staat Racing Bulls nu op gelijke hoogte met Alpine in de strijd om de vijfde plaats, waarbij het team uit Enstone dankzij het podium van Pierre Gaslyin Monaco hoger staat geklasseerd.

- Ben Vinel