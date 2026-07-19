Russell woedend over "gevaarlijk" accuprobleem voorafgaand aan de botsing met Hamilton in Spa
Russell was boos vanwege een kennelijk betrouwbaarheidsprobleem bij Mercedes, waardoor hij de Grand Prix van België voortijdig moest verlaten
George Russell kreeg zijn zoveelste klap te verwerken in het Formule 1-seizoen 2026, nadat een aanrijding metde „ ” Lewis Hamilton in de eerste ronde een einde maakte aan zijn Grand Prix van België. De Brit was echter meer „boos” vanwege het gebrek aan accuvermogen, waardoor hij op het rechte stuk van Kemmel ( ) een makkelijke prooi was geworden, dan vanwege de aanrijding met de Ferrari zelf.
Russell startte als derde op Spa-Francorchamps, maar werd opgeslokt door het achtervolgende peloton op het lange, stijgende stuk van Raidillon naar Les Combes bij bocht 5.
Nadat hij gemakkelijk was ingehaald door Charles Leclerc van Ferrari, kwam Russell ook onder druk te staan van Hamilton, die de binnenkant pakte in de bocht naar rechts. Maar de Ferrari-coureur onderstuurde tegen de rechterachterhoek van Russell aan, waardoor de Brit in het grind terechtkwam en Russells race ter plekke ten einde kwam.
Een gefrustreerde Russell legde uit dat de accu van zijn Mercedes niet was opgeladen toen hij bij de start remde voor de haarspeldbocht La Source, waardoor hij in de eerste plaats kwetsbaar was voor aanvallen van achteren.
"Ik had een goede start. Ik nam de eerste bocht uitstekend en zat vlak achter Verstappen, maar om wat voor reden dan ook besloot de accu in bocht 1 niet op te laden," vertelde Russell aan de media, waaronder Motorsport.com.
"De accu laadde niet op en ik kwam met een accu die voor 35% leeg was uit de eerste bocht. En omdat hij niet oplaadde, had ik ook een boostprobleem. De turbo kwam niet op gang, dus ik had geen vermogen. Ik bereikte de top van Eau Rouge met 0% op de accu. Eerlijk gezegd was het gevaarlijk. Ik werd door drie auto’s ingehaald.
"Ik had me überhaupt niet in die situatie mogen bevinden. Daar ben ik het meest boos over."
George Russell, Mercedes
Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Hamilton kreeg een straf van vijf seconden omdat hij de botsing had veroorzaakt, maar Russell was minder van streek door het contact dan door de problemen met de aandrijfeenheid die ertoe hadden geleid.
"Wat mij en Lewis betreft, eerlijk gezegd denk ik dat het een race-incident was," zei Russell. "Hij deed het niet met opzet. Hij had meer schuld dan ik. Maar hij deed niets roekeloos.
"Dat was een van de dingen waar ik het meest boos over was: dat ik überhaupt in die positie terechtkwam. Na bocht 1 zat ik in een geweldige positie. Ik was klaar om tot aan bocht 5 de strijd aan te gaan met de twee coureurs voor me. In plaats daarvan werd ik ingehaald door drie coureurs."
Toen Motorsport hem vroeg hoe hij omgaat met zijn laatste tegenslag na een tot nu toe zeer wisselvallig seizoen 2026, antwoordde hij: "Ik ben inmiddels ongevoelig geworden voor de teleurstelling. Als het zo vaak gebeurt, raak je er gewoon aan gewend."
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