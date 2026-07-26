F1 Grand Prix van Hongarije: Norris pakt eerste overwinning van 2026 terwijl een gefrustreerde Piastri uitvalt

Regerend wereldkampioen Lando Norris bezorgde McLaren tijdens de Grand Prix van Hongarije de eerste overwinning van 2026, voor Max Verstappen en Kimi Antonelli, terwijl een gefrustreerde Oscar Piastri moest opgeven.

Piastri passeerde pole-sitter Norris bij de start met een cutback in bocht 2 en domineerde de eerste helft van de race, waarbij Norris weliswaar sneller leek, maar op het bochtige Hungaroring geen manier vond om hem in te halen.

Verstappen schoof op naar de derde plaats, voor het Ferrari-duo Lewis Hamilton en Charles Leclerc, waarbij laatstgenoemde ingeklemd zat tussen zijn twee rivalen. Ondertussen kende George Russell een rampzalige start toen het anti-stall-systeem in zijn Mercedes in werking trad, waardoor hij terugviel naar de 19e plaats.

Beide Ferrari’s begonnen op zachte banden, in tegenstelling tot de mediumbanden van de andere koplopers, maar omdat ze achter Verstappen vastzaten, konden Hamilton en Leclerc hun snellere banden niet goed benutten.

In ronde 14 waagde Hamilton een gok met een vroege pitstop voor harde banden. Verstappen reageerde in de volgende ronde, maar hoewel hij de undercut van Hamilton niet kon voorkomen, dook Verstappen aan de binnenkant van bocht 1 naar binnen om zijn positie terug te winnen.

Het eindresultaat van de eerste pitstopronde was dat de top vijf hun posities behielden, met uitzondering van Antonelli die langer op de baan bleef om een één-stop-strategie te proberen. De Italiaan verloor echter te veel rondetijd om dit te laten slagen en moest in ronde 23 binnenkomen voor harde banden; te vroeg om de race van 70 ronden uit te rijden. Russell had zich ondertussen teruggevochten naar de zevende plaats.

Drama bij McLaren: Piastri verliest de leiding

Na de eerste pitstops bleef Norris Piastri nog steeds op de hielen zitten, hoewel de wereldkampioen in ronde 29 in bocht 4 grip verloor – een onschuldige uitglijder die de Australiër tijdelijk wat ademruimte gaf.

Norris’ uitstapje naast de baan leidde tot een waarschuwing van zijn race-ingenieur om het rustig aan te doen, omdat het team vermoedde dat de Brit probeerde te laten zien hoeveel sneller hij was dan zijn leidende teamgenoot. Maar met weinig druk van Verstappen achter zich en aangezien Piastri de leiding bij de start eerlijk en oprecht had veroverd, leek McLaren niet bijzonder gemotiveerd om enige vorm van teamorders op te leggen.

Een ongeduldige Norris drong er bij zijn team op aan om hem als eerste te laten pitten en zo een undercut te realiseren, wat het team natuurlijk weigerde, maar het haalde Piastri in ronde 34 wel binnen voor een tweede pitstop. Daardoor kwam Piastri in het achterblijvende verkeer terecht, waar hij in de eerste sector verstrikt raakte in een gevecht tussen Carlos Sainz en Fernando Alonso, waarbij Sainz op de racelijn bleef en tegen Piastri aanstuurde.

"Ga verdomme uit de weg, idioot, oh mijn god", raasde een woedende Piastri, die weliswaar schade wist te voorkomen, maar genoeg tijd verloor om door Norris te worden ingehaald nadat de Brit voor zijn eigen pitstop was binnengekomen. Toen hij zag dat Norris voor hem uit de pitstraat kwam, richtte Piastri zijn frustratie ook op zijn eigen team en bedankte hij hen sarcastisch voor het feit dat ze hem überhaupt in die positie hadden gebracht. Sainz kreeg een milde tijdstraf van vijf seconden voor het negeren van de blauwe vlaggen.

Norris haalde vervolgens kampioenschapsleider Kimi Antonelli in, die tevergeefs probeerde een ambitieuze één-stop-strategie tot een goed einde te brengen. Piastri kon Norris echter niet volgen voor een 1-2-klassering, want hij moest in de 56e ronde op dramatische wijze de race staken vanwege een versnellingsbakstoring, waarmee een frustrerend weekend in Hongarije werd afgesloten.

De daaropvolgende virtuele safety car zorgde voor een wending in de strijd om de overige podiumplaatsen achter Norris, die voldoende voorsprong had om een pitstop te maken voor gebruikte zachte banden.

Omdat Antonelli zijn één-stop-strategie al had opgegeven, was Hamilton naar de tweede plaats opgeschoven, maar ook hij kwam binnen voor nieuwe banden, terwijl Verstappen op de baan bleef om zijn positie te behouden. Hamilton verloor bij het verlaten van de pits ook de derde plaats aan Antonelli, terwijl Leclerc na zijn derde pitstop op de vijfde plaats kwam te liggen.

Vooraan behield Norris comfortabel zijn voorsprong en pakte daarmee zowel zijn eigen eerste als de eerste Grand Prix-overwinning van McLaren in het seizoen 2026, hoewel deze overwinning aanleiding zal geven tot een uitgebreide evaluatie bij het team uit Woking.

Verstappen wist een onverwachte tweede plaats te behalen nadat hij het hele weekend had geworsteld met het gedrag van zijn RB22. De vermakelijke strijd om de derde plaats tussen Antonelli en de achtervolgende Hamilton werd tenietgedaan door een straf van vijf seconden voor Hamilton wegens te hard rijden in de pitstraat, waardoor hij in de einduitslag terugviel naar de vijfde plaats achter Leclerc.

Isack Hadjar eindigde op een verre zesde plaats voor Red Bull, terwijl Russell na zijn rampzalige start nog de zevende plaats wist te redden, hoewel hij niet kon voorkomen dat hij verder terrein verloor in het kampioenschap.

Liam Lawson en Racing Bulls wonnen de strijd in het middenveld met een achtste plaats, gevolgd door Nico Hülkenberg van Audi en zijn rookie-teamgenoot Arvid Lindblad, het eindresultaat van een boeiend gevecht tussen vier auto’s van de twee teams.

Lance Stroll behaalde een bemoedigende twaalfde plaats voor Aston Martin in zijn sterk verbeterde auto, achter de Audi van Gabriel Bortoleto, terwijl beide Cadillacs van Sergio Pérez en Valtteri Bottas net als Piastri uitvielen nadat hun remmen in brand vlogen.

De F1 gaat nu de zomerstop in, waarbij Antonelli de pauze ingaat met een voorsprong van 50 punten op Hamilton en een voorsprong van 59 punten op Russell. De actie wordt op 23 augustus hervat met de laatste editie van de Grand Prix van Nederland in Zandvoort.

F1 Grand Prix van Hongarije - Uitslagen: