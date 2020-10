FIA onthult plan B voor verder verloop Eifel Grand Prix F1

Op vrijdag werden de eerste en tweede vrije training eerst uitgesteld en dan geschrapt door het slechte weer, waardoor de medische helikopter niet op tijd van het circuit naar het ziekenhuis in Koblenz zou kunnen vliegen bij een ernstig ongeval. Een van de vereisten om een sessie te kunnen later doorgaan is dat een slachtoffer binnen twintig minuten naar het ziekenhuis kan worden afgevoerd, maar door de dichte mist was dat vrijdag niet mogelijk per helikopter en per ambulance is het ziekenhuis van Koblenz te lang rijden.

FIA wedstrijdleider Michael Masi stelde vrijdag dat zijn team aan een plan B werkte om de rest van het weekend bij soortgelijke weersomstandigheden wel te kunnen laten doorgaan. Dat back-up plan is om een slachtoffer nu per ambulance drie kilometer ter vervoeren naar een lager gelegen locatie, waar het minder mistig is, waarna de rest van de rit per helikopter zou gebeuren. Die procedure zou binnen de vereiste twintig minuten kunnen verlopen.

Voor zaterdag wordt er beter weer voorspeld met minder kans op regen en meer kans op zon, maar op zondag lijken de weersomstandigheden weinig te verschillen met die van vrijdag.

Zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton stelde dat het frustrerend was om de hele vrijdag te verliezen, maar vermoedde dat rijders in de regen toch maar weinig kilometers zouden hebben afgelegd. "Het is zeker een beetje frustrerend om een dag zoals deze te missen", vertelde de wereldkampioen van Mercedes. "Maar we hadden wellicht niet enorm veel gereden omdat we beperkt zijn qua aantal banden en het voor de rest van het weekend zo zal blijven [wat het weer betreft]. Ik had graag een installatieronde afgelegd, maar door de helikopter bleven we binnen. Maar dat was voor iedereen hetzelfde."

Met medewerking van Luke Smith en Alex Kalinauckas