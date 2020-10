Zieke Stroll mist derde training Eifel GP, Hülkenberg aanwezig

Nadat de vrijdagtrainingen afgeblazen werden kwamen de Formule 1-coureurs zaterdag wel in actie tijdens de derde vrije training. Vanwege de beperkte trainingstijd was het meteen alle hens aan dek voor de teams, alleen Stroll kwam niet op de baan. Ongeveer een kwartier na aanvang van de sessie maakte Racing Point bekend dat Stroll niet fit genoeg was om te racen.

In een verklaring liet Racing Point weten: "Lance Stroll voelt zich deze ochtend niet 100 procent en komt daarom niet in actie tijdens VT3. Zijn gesteldheid wordt na de sessie opnieuw geëvalueerd, dan besluiten we of hij fit genoeg is om te rijden. Het team zal dan duidelijkheid geven voor de kwalificatie." Het is al de tweede keer dat Racing Point dit jaar een coureur moet missen als gevolg van ziekte. Sergio Perez werd eerder dit jaar voor de Britse GP positief bevonden op het coronavirus. Nico Hülkenberg was destijds zijn vervanger.

Hülkenberg aanwezig als beoogde vervanger

De Duitser staat ditmaal ook weer bovenaan het lijstje met gegadigden om in te stappen. Als de situatie bij Stroll niet verbetert, zal Hülkenberg dus instappen en de kwalificatie voor zijn rekening nemen namens Racing Point. De coureur uit Emmerik heeft naar verluidt al een coronatest ondergaan, ook omdat hij dit weekend sowieso acte de présence zou geven op de Nürburgring vanwege TV-werkzaamheden. Inmiddels heeft Otmar Szafnauer bevestigd dat Hülkenberg onderweg is naar het circuit. Als de Hulk vanmiddag daadwerkelijk moet instappen, heeft hij vanzelfsprekend zeer weinig voorbereidingstijd, al vormen zijn ervaringen op de Nürburgring en zijn eerdere kilometers in de RP20 belangrijke voordelen.