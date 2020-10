Analyse: Kan Red Bull zelf verder met Honda-project na 2021?

Ruim een week geleden kwam het hoge woord eruit bij Honda: geen nieuwe krabbel en dus geen F1 op lange termijn. Met een nieuwe motor in 2021 belooft men het huidige project nog zo goed mogelijk af te sluiten, maar dat lijkt vooral een doekje voor het bloeden. Bouwen aan meer succes zit er immers niet in en dat was juist het doel van dit huwelijk. Een hard gelag voor Red Bull, maar ook zeker voor de mensen die namens Honda met het F1-project bezig zijn. "Dit is zeker een lastige kwestie voor alle mensen die namens ons daadwerkelijk in de Formule 1 actief zijn, vooral omdat we zo'n goede relatie hebben met Red Bull en AlphaTauri", benadrukt Masashi Yamamoto tijdens de vrijdagse persconferentie.

De Japanse voorman van Honda's F1-tak maakt daarmee meteen duidelijk dat het om een besluit van hogerhand gaat, van de board of directors. "Nadat we het contract met beide Red Bull-teams in december hadden verlengd, zijn er verschillende gesprekken gevoerd en allerlei opties overwogen. Ook om door te gaan met F1. Maar uiteindelijk moeten onze belangrijkste engineers worden weggehaald van F1 en worden ingezet om aan toekomstige, emissievrije motoren te werken. Daardoor kunnen we jammer genoeg niet doorgaan met de Formule 1", geeft Yamamoto iets meer inzicht in het proces achter de schermen bij het merk uit Minato.

Geen Mercedes en ook geen nieuwe toetreders

Waar alle betrokkenen - ook Verstappen - benadrukken dat er volgend jaar nog veel mogelijk is en dat het te vroeg is om over 2022 te spreken, wil Red Bull de plannen wel voor het eind van dit jaar rond hebben. Voor die plannen zijn er grofweg zes opties uit te tekenen. De drie resterende motorleveranciers vormen de eerste drie opties, een nieuwe toetreder de vierde, het project van Honda in eigen beheer voortzetten is mogelijk of tot slot stoppen met de Formule 1. Die laatste suggestie is niet wereldvreemd, aangezien het nieuwe Concorde Agreement teams de mogelijkheid geeft om na afloop van ieder seizoen te vertrekken. Desondanks heeft Helmut Marko al aangegeven dat dit niet de intentie is. Voordien worden eerst alle andere opties op een rij gezet, alvorens de knoop met eigenaar Dietrich Mateschitz zal worden doorgehakt.

Wat betreft die opties kan er na afgelopen vrijdag eentje worden weggestreept, voor zover dat intern al niet was gebeurd. Gevraagd of Mercedes Red Bull vanaf 2022 van krachtbronnen wil voorzien, luidde het antwoord van Toto Wolff een duidelijke 'nee'. Renault en Ferrari - eveneens vertegenwoordigd in diezelfde persconferentie - wensten de deur nog niet dicht te gooien, al hield men niet meteen rekening met een samenwerking. Zo liet Cyril Abiteboul weten dat Renault bij het uitblijven van een deal weliswaar de verplichte partner van Red Bull is, maar gaf de Fransman bovenal aan 'dat Red Bull vast een ander plan A of zelfs plan B heeft en dat Renault in het alfabet van Red Bull helemaal achteraan staat'. Ook Wolff zei te rekenen op een konijn uit de hoge hoed van Marko. "Ik weet zeker dat Helmut wel een plan B heeft. Daarvoor is hij wellicht niet eens afhankelijk van de andere motorleveranciers in F1."

Die laatste woorden zijn interessant en wijzen naar twee van de opties uit het bovenstaande lijstje. Te beginnen met een nieuwe toetreder in F1. De Volkswagen Group (met name Porsche) wordt daarbij genoemd, maar de wens is hier duidelijk de vader van de gedachte. Porsche heeft in het hybride tijdperk weliswaar aan een eigen motor gewerkt en topman Herbert Diess heeft ook aangegeven geïnteresseerd te zijn in F1, maar alleen als de koningsklasse overstapt op duurzame brandstoffen - de zogenaamde 'e fuels'. Daar komt nog bij dat 2022 hem behoorlijk kort dag lijkt en dat Red Bull met een latere entree natuurlijk niet uit de brand geholpen is. "Er staan momenteel geen merken klaar om in te stappen. De kosten zijn gewoon te hoog. In dat opzicht moet het vertrek van Honda een wake-up call zijn voor de Formule 1", weet Horner ook.

'Red Bull is niet zomaar een klantenteam'

Met al deze kennis in het achterhoofd blijven alleen Renault, Ferrari en een eigen voortzetting van het huidige Honda-project over. Drie opties dus, waarbij hier vooral de laatstgenoemde interessant is. Als Horner op de Nürburgring met die mogelijkheid wordt geconfronteerd, luidt het politiek correcte antwoord eerst nog: "We overwegen nu alle opties. Red Bull is niet zomaar een klantenteam. Onze ambities gaan een stuk verder dan die van een gewoon klantenteam. Dit team wil meer, dit team wil vechten voor kampioenschappen en uiteindelijk ook kampioenschappen winnen. We moeten nu alle mogelijkheden op een rijtje zetten en voor het einde van dit jaar besluiten wat de beste optie is om onze ambities waar te maken." Dat laatste is overigens ook cruciaal om Max Verstappen, de onbetwiste vaandeldrager van Red Bull op het asfalt, binnenboord te houden.

In het restant van de persconferentie herhaalde Horner nog een keer of drie dat Red Bull toch echt 'geen gewoon klantenteam' is. Dit alles moet duidelijk maken dat de voorkeur niet per definitie uitgaat naar een doorsnee klantenrelatie met pakweg Renault of Ferrari. Een lofzang op de 'commitment' vanuit Honda onderstreept dat nogmaals. Red Bull is eigenlijk een fabrieksteam voor het Japanse merk en juist die status bevalt Horner en consorten wel. Als dat een belangrijke voorwaarde blijkt te zijn voor Red Bull, dan zou een voortzetting van het huidige project ineens iets logischer worden dan aanvankelijk gedacht. Het leek wereldvreemd, maar is dat wellicht toch niet helemaal.

Daar komt bij dat AlphaTauri en Red Bull gebruik willen maken van dezelfde motor, om zo de onderlinge samenwerking te continueren. Vergeet in dat opzicht ook niet dat AlphaTauri meer een zusterteam in plaats van een juniorteam moet worden. Het onderbrengen van beide teams bij verschillende motorleveranciers is daardoor niet wenselijk voor Horner en Franz Tost. Dit maakt een samenwerking met bijvoorbeeld Ferrari al lastig. Het Italiaanse merk voorziet met het eigen fabrieksteam, Haas en Alfa Romeo nu al drie teams van motoren, waardoor de teller op vijf zou komen. "En we moeten richting 2022 vooral onze eigen problemen oplossen met het fabrieksteam, dat kost al enorm veel tijd", vult Ferrari-teambaas Mattia Binotto aan.

Eigen regie wenselijk, maar nog haken en ogen

Wie het verhaal van Red Bull aanhoort, zal concluderen dat een voortzetting van het eigen project best sportieve voordelen kan hebben. Maar hoe reëel is dat? Het korte antwoord luidt dat er praktisch nog vele haken en ogen aan zitten. Te beginnen met het financiële plaatje. Red Bull is momenteel zoals bekend afhankelijk van een externe partij voor de motor. Qua structuur, knowhow en faciliteiten moet het energiedrankenmerk dan ook een behoorlijke inhaalslag maken om het stokje zelf over te kunnen nemen. Dat kost geld en niet zo'n beetje ook, evenals het inrichten van de motorische doorontwikkeling in eigen huis. Ook al omdat Mateschitz zelf meermaals heeft aangegeven dat de motorische kosten omlaag moeten. Om die kosten dan ineens zelf op je te nemen, zou een aardige omslag zijn - al moeten de toenmalige woorden van Mateschitz ook worden gezien in de context van dat moment, om Honda tegemoet te komen en aan boord te houden.

Desondanks lijkt het vanuit financieel oogpunt wat veel gevraagd voor Red Bull, al wenste Horner de mogelijkheid desgevraagd niet uit te sluiten met een ietwat cryptisch antwoord. "We moeten naar alle opties kijken. Wij zien in deze sport wel vaker dat op het oog onverklaarbare of onwaarschijnlijke dingen toch blijken te kunnen. Het is onze plicht om te zoeken naar een optimale oplossing en gelukkig heeft Honda ons daar met dit besluit ook ruim de tijd voor gegeven." Bijkomend voordeel in financieel opzicht is dat Red Bull net als alle andere teams te maken krijgt met het budgetplafond in de Formule 1. De formatie uit Milton Keynes zit momenteel riant boven die grens, waardoor het uitgavenpatroon omlaag moet. Als Red Bull coûte que coûte de touwtjes in eigen handen wil krijgen met de motor, dan kan het vrijgekomen budget in theorie wel in dit megaproject worden gestopt.

Maar zelfs daarmee zijn de struikelblokken nog niet verholpen. Want de pegels vormen één aspect, de personele bezetting is een heel ander en minstens zo belangrijk thema. Zoals aangegeven heeft Red Bull de knowhow niet in huis, hetgeen ook wel uit het eerdere inhuren van Mario Illien is gebleken. Het binnenhalen van Honda-experts zou voor deze specifieke krachtbron de meest logische optie zijn, maar zoals Yamamoto al heeft aangegeven worden de meeste kopstukken en engineers al overgeheveld door Honda zelf. Als Red Bull het buiten de Japanse pool moet zoeken, wordt de naam van het voormalige brein achter de F1-motoren van Mercedes Andy Cowell veelvuldig genoemd. "Ik weet dat de speculaties alle kanten op gaan en Andy is enorm bekwaam, maar ik weet eigenlijk niet wat hij precies van plan is", reageert Horner daarop. "Volgens mij werkt hij nu nog aan andere projecten binnen Mercedes-Benz, al blijft het los daarvan onze focus om het meeste competitieve pakket te vinden voor 2022." Naast een voor de hand liggende naam als die van Cowell valt natuurlijk ook te denken aan een partnerbedrijf als Mugen of zelfs het in Graz gelegen AVL, waar men ook een 'racing department' heeft. Verstappen gaf op vrijdag al aan bekend te zijn met laatstgenoemde partij, in gesprek met Ziggo Sport. "Ja, maar bij AVL werken ze natuurlijk wel voor meerdere bedrijven of fabrikanten. We gaan het zien."

Daarvoor lijken er resumerend drie opties over: Renault, Ferrari of het project van Honda zelf voortzetten. Door de gewenste combinatie met AlphaTauri, de eigen problemen in Maranello en de motorische achterstand van Ferrari lijkt een alliantie met de Italianen onwaarschijnlijk. Hierdoor blijven er ogenschijnlijk nog maar twee reële opties over. De opmerkingen van Abiteboul, Wolff en Horner impliceren daarbij dat Red Bull eerst wil onderzoeken of het haalbaar is de touwtjes zelf in handen te nemen, door het huidige Honda-project in eigen beheer voort te zetten. Financieel is dat lastig maar wellicht niet onmogelijk, het valt of staat zoals aangegeven vooral met het vinden van de juiste personele bezetting. Daar ligt de sleutel. Mocht dat aan het eind van het onderzoek toch onhaalbaar blijken, dan blijft Renault ondanks een eerdere vechtscheiding de meest waarschijnlijke partner. Niet zoals Abiteboul zelf zegt pas achterin het alfabet, maar waarschijnlijk al onder de B van plan B, als het Helmut en de zijnen niet lukt om het befaamde konijn uit de hoge hoed te toveren en zelf de regie over het torretje in handen te nemen.

VIDEO: Het aangekondigde F1-vertrek van Honda besproken en geanalyseerd