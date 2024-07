Ferrari blijft optimistisch: Silverstone kans om te herpakken

Ferrari was in eerste instantie de grote uitdager van titelverdediger Red Bull Racing. Het resulteerde zelfs in een dominante vertoning in het prinsdom Monaco, maar sindsdien is het team hard achteruitgegaan. In Spielberg scoorde Carlos Sainz weliswaar een podium, maar dat was niet mogelijk geweest zonder het incident tussen Max Verstappen en Lando Norris. In de kwalificatie kwamen Sainz en Leclerc niet verder dan respectievelijk P4 en P6, en dus verliezen ze terrein ten opzichte van Red Bull, McLaren en Mercedes.

Foto door: Sam Bagnall / Motorsport Images

Prestaties Oostenrijk niet representatief

Frederic Vasseur, teambaas van de Italiaanse renstal, stelt dat de kwalificatie in Oostenrijk geen goede afspiegeling was. “In de kwalificatie zaten we bij bocht 3 een tiende voor de tijd van Norris. Als we de ronde op die wijze afmaken - en ik weet dat dat nu nodig is – is de perceptie heel anders.” Vasseur draait het om en stelt dat iedere goede auto verbeterd kan worden. “Zelfs als je op pole staat of je wint de race zijn er problemen. Als je dat niet hebt, dan is dat het begin van het eind.”

Hoewel Leclerc en Sainz het de laatste Grands Prix allebei lastig hebben, klagen de Ferrari-coureurs opvallend genoeg over verschillende mankementen van de SF-24. Volgens de Fransman is dit logisch te verklaren. “Ze hebben verschillende rijstijlen, dus dan kunnen ze tegen andere problemen aanlopen”, legt de teambaas uit. “Maar tussen zaterdagochtend en zaterdagmiddag hebben we flinke wijzigingen doorgevoerd op de auto. Ik denk dat dat goed uitpakte, want we hebben de zwaktes van bocht tot bocht aangepakt”, zegt Vasseur, die van mening is dat Ferrari nog steeds in de top meedraait.

Lees over de problemen die Carlos Sainz ervaart: Formule 1 Upgrade zorgt voor problemen met bouncing, stelt Sainz

Herkansing in Groot-Brittannië

Door het sprintformat kregen de teams weinig tijd op de Red Bull Ring om de auto af te stellen. In Silverstone hoopt Vasseur dat ze zijn theorie wel kunnen bevestigen. “Het zal goed voor ons zijn om een eerste en tweede vrije training af te kunnen leggen. Ik hoop dat het weer meezit, want dan kunnen we een grondige controle uitvoeren.” Ondanks de matige prestaties in Oostenrijk, blijft de Ferrari-teambaas optimistisch. “We zaten in de race ver achter Verstappen, maar ik had het gevoel dat we er een stuk meer uit konden halen”, aldus de topman uit Draveil.