McLaren-teambaas haalt uit naar Horner: "Zegt iets over integriteit"

In een interview met SiriusXM stelde Christian Horner dat Lando Norris in het duel met Max Verstappen in Oostenrijk 'iets wilde veroorzaken in bocht 3'. Dat was de plek van het incident tussen de twee coureurs, waardoor zij allebei de zege konden vergeten. McLaren-teambaas Andrea Stella reageert tegenover SiriusXM op dit verwijt van Horner en is er duidelijk niet van onder de indruk. "Dit soort uitingen zijn vrij onherstelbaar en tot op zekere hoogte zegt het ook iets over de integriteit van de persoon die dat zegt", luidt de mening van Stella.

Het incident kwam Verstappen op een tijdstraf van tien seconden te staan. Na afloop van de race klonk Stella al kritisch op de wedstrijdleiding. De McLaren-teambaas stelde namelijk dat er helemaal geen crash zou zijn geweest als Verstappen in 2021 harder was aangepakt in de duels met Lewis Hamilton, toen de twee om de wereldtitel streden. Ook nu blijft Stella erbij dat de wedstrijdleiding beter had kunnen ingrijpen. "Het duel was heel vermakelijk", bekijkt Stella het in eerste instantie nog van de positieve kant. "Het was geweldig om zo'n strijd om de zege te zien en het is jammer dat we niet in staat waren om dat duel tot de finishvlag voort te zetten. Het was een stevig gevecht, tot op zekere hoogte binnen de regels, maar we bereikten een punt dat er manoeuvres waren die meteen aangepakt moesten worden, zodat beide coureurs wisten dat ze binnen de grenzen van de regels moesten blijven. Met name Max had geïnformeerd moeten worden dat sommige bewegingen in de remzones niet geoorloofd waren."

"Er is geen reden om op die manier te verdedigen"

Als de wedstrijdleiding dat inderdaad gemeld had bij Red Bull, dan zou Verstappen volgens Stella al wat voorzichter rijden en had het incident voorkomen kunnen worden. "Het gevecht zelf was geweldig, maar het feit dat we de coureurs niet geïnformeerd hebben, zorgde ervoor dat het escaleerde", oordeelt de voormalig race-engineer. "Over het algemeen hebben we zo veel respect voor Max", vervolgt hij. "Wat hij bereikt is ongelofelijk. Hij is een geweldige coureur. Er is geen reden om op die manier te verdedigen. Soms moet je gewoon accepteren dat de auto erachter een kans moet krijgen."

Stella vermoedt dat er in dat geval een langer duel was geweest, waarin Verstappen weer met DRS Norris zou inhalen. "Het zou een ongelooflijk spektakel zijn geweest", meent de McLaren-teambaas. "Dat hebben we nu misgelopen, maar hopelijk kunnen we dat in de toekomst weer meemaken, met regels die worden gehandhaafd en beide coureurs die binnen de regels vechten."