De Grand Prix van Oostenrijk was er een van twee gezichten voor Max Verstappen. Hij veroverde tot twee keer toe de pole-position -- het was immers een sprintweekend -- en hij pakte de zege in de sprintrace. In de Grand Prix leek hij ook op de zege af te stevenen, totdat een matige pitstop hem vatbaar maakte voor een aanval van Lando Norris in de slotfase van de race. Het duel eindigde in tranen na contact in bocht 3, met lekke banden tot gevolg. Verstappen kon daardoor de zege uit het hoofd zetten en moest genoegen met de vijfde plaats -- ondanks een tijdstraf van tien seconden voor het incident.

Na het toch wat teleurstellende einde van de Grand Prix van Oostenrijk hoopt Verstappen terug te slaan in de Grand Prix van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone. "Het is weer een thuisrace voor het team, dus we willen iedereen in de fabriek [in Milton Keynes] trots maken", blikt de Nederlander vooruit. De regerend wereldkampioen staat tegelijkertijd ook stil bij de race op de Red Bull Ring. "De race in Oostenrijk leverde niet het gewenste resultaat op en er zijn veel dingen die we kunnen meenemen van die race die ik en het team kunnen analyseren en waar we aan kunnen werken om te verbeteren. Er zijn fouten gemaakt in deze race en die hebben ons echt [de zege] gekost. Maar we moeten ook naar de goede momenten van dat weekend kijken, zoals de sprintzege en de pole-position in beide gevallen."

Verstappen verzekert dat Red Bull Racing analyseert wat er goed en fout ging in de Grand Prix van Oostenrijk. Nu gaat alle focus naar de race in Silverstone, wat het einde is van de zware triple-header. "We willen weer strijden in Silverstone. Dit zal een bijzondere race worden, want er zal een nieuwe kleurstelling op de auto zitten", doelt hij op het feit dat Red Bull de fans liet kiezen uit vijf verschillende kleurstellingen voor dit weekend. "We willen sterker terugkeren en zijn klaar voor het weekend in Silverstone, zeker nu het team haar twintigste verjaardag viert en dat is een feest van ons."